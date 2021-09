Famille royale EN DIRECT : Harry et Meghan qui ? Kate éclipse les Sussex avec un «mouvement de puissance dramatique» | Royale | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge a assisté à la première du nouveau film de James Bond, No Time To Die, hier soir aux côtés de son mari le prince William, de son père le prince Charles et de son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles. Lors de la première très attendue, Kate est sortie sur le tapis rouge dans une robe dorée structurée sur mesure de Jenny Packham, qui, selon un expert royal, est “sans équivoque la tenue la plus frappante et la plus glamour qu’elle ait jamais portée”, et a envoyé fans royaux dans une frénésie.

Daniela Elser de l’agence de presse australienne News.com.au a comparé la robe à celle que la duchesse avait portée par le même designer londonien à la première de Spectre en 2015, qu’elle a décrite comme étant une “robe douce, enveloppée et pastel” par rapport à celle de cette année. « équivalent à un rugissement vestimentaire ».

Elle a déclaré que la tenue étincelante d’or de cette année « n’était pas seulement une robe. C’était une déclaration d’intention et un mouvement de pouvoir très apparent de la part de Kate.

Elle a déclaré: “Cette robe était une déclaration très audible, qui, pour canaliser l’argot Goopy de la Californie des Sussex, à propos de Kate entrant et possédant son pouvoir.”

Les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leur enthousiasme pour la tenue, avec de nombreuses phrases déclarantes telles que “j’adore sa robe”, “wow” et “exceptionnel”.

L’utilisateur @KaylaAdams___ qui se décrit comme un « observateur royal et passionné » a décrit l’ensemble comme « emblématique » avec des emojis de flammes, tandis que @Principessaa90 a écrit « déesse en or » et @Kezza96717823 a ajouté « Exceptionnel …. elle est le sommet de la classe , le style et la sophistication, ainsi que la beauté…. Comme sa belle-mère une véritable icône ».

Un autre utilisateur @DancingInfinit1 a écrit “Je ne peux pas gérer à quel point elle est parfaite”, un sentiment qui semblait résonner lorsque @Bellsimon16 a écrit “Thrivin and slaying. La vraie royauté ».

Un autre utilisateur @ Jay7yn a canalisé les paroles de la chanson en écrivant « Déesse au sommet d’une montagne ; brûlant comme une flamme « d’or » ; le sommet de la beauté et de l’amour – et Catherine est son nom. Elle l’a eu. Ouais bébé, elle l’a !

SUIVEZ LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE