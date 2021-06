Famille royale EN DIRECT: Harry et William «à la gorge» et «se querellent» lors de la réunion | Royale | Nouvelles

in

Vendredi, le prince Harry s’est rendu au Royaume-Uni en provenance des États-Unis et s’isole actuellement dans la maison britannique du duc et de la duchesse de Sussex. Il devrait retrouver son frère le prince William le 1er juillet lors de la deuxième apparition publique ensemble depuis que Harry a déménagé aux États-Unis et a finalisé sa séparation de son rôle principal dans la famille royale.

La relation de William et Harry est “toujours très tendue”, a affirmé une source avant l’arrivée du duc de Sussex au Royaume-Uni cette semaine.

Et maintenant, l’auteur royal a affirmé que les frères se sont disputés lors de leurs dernières retrouvailles, les funérailles de leur grand-père, le prince Philip.

Les tensions seraient élevées après que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont fait des déclarations explosives dans une série d’entretiens.

Dans une interview avec Oprah, le couple a porté des accusations de racisme contre la famille royale, tandis que le prince Harry, en solo, semblait critiquer son éducation.

L’allégation de racisme a déclenché une réponse inhabituelle de William, qui a brisé le mantra royal de «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer» pour insister sur le fait que la famille royale n’était pas raciste lorsqu’elle a été confrontée à un journaliste peu de temps après la diffusion de l’interview d’Oprah.

Écrivant dans le Daily Mail, M. Lacey, auteur de Battle of Brothers et consultant pour The Crown de Netflix, a déclaré: “Ils ont recommencé à se quereller.”

Un ami de la famille a déclaré à M. Lacey: «Ils étaient là, à la gorge l’un de l’autre aussi férocement que jamais.

“La rage et la colère entre ces deux-là sont devenues incroyablement profondes. Trop de choses dures et blessantes ont été dites.”

Une autre experte royale, Camilla Tominey, a écrit dans le Telegraph : “William et Kate ont discuté avec Harry pendant plus d’une heure au château de Windsor, avec Charles et Camilla.”

8h: la reine fait face à une crise «difficile» du Commonwealth après la dispute entre le prince Harry et Meghan

Sa Majesté a été forcée de faire face à une crise du Commonwealth après une “période difficile” cette année en raison des restrictions de Covid et des interviews explosives du prince Harry et de Meghan Markle, a-t-on affirmé.

Sandy Biar, directeur national de l’Australian Republic Movement, a déclaré que Harry et Meghan avaient déjà montré pourquoi la monarchie était “ridicule”.

Il a déclaré à Express.co.uk : “L’interview d’Harry et Meghan plus tôt cette année a souligné le ridicule d’avoir un monarque étranger à la tête de l’État australien.

“Les Australiens ont besoin d’un chef d’État, choisi par les Australiens et responsable devant eux, plutôt qu’une famille qui va de crise en crise.

“Au fur et à mesure que de plus en plus d’Australiens verront à quel point la monarchie britannique est déconnectée, plus nous verrons l’élan continuer à augmenter.”