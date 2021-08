Famille royale EN DIRECT: Harry et William se brisent en tant que frères pour marquer une étape tragique à part | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et le prince William, 39 ans, penseront probablement aujourd’hui à leur mère, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture à Paris il y a 24 ans. Et ils passeront la journée séparés l’un de l’autre, car Harry et son épouse Meghan Markle, 40 ans, sont maintenant installés aux États-Unis et, étant donné les restrictions de voyage toujours en place en raison de COVID-19 et du jeune âge de leurs enfants, il est peu probable qu’ils le fassent. ont traversé l’étang.

Les frères n’ont pas annoncé leur intention de marquer publiquement cette journée douloureuse, qu’ils passent normalement en privé.

L’année dernière, le prince Harry et son épouse Meghan ont discrètement visité l’Assistance League of Los Angeles Preschool Learning, qui propose un apprentissage précoce gratuit aux familles à faible revenu de Los Angeles.

Au cours de leur visite, ils en ont appris davantage sur l’organisation, partagé l’amour des enfants pour la nature, parlé de l’importance d’une alimentation saine et aidé les jeunes à replanter des fleurs dans le jardin du Centre.

Parmi eux, il y avait des myosotis, qui sont connus pour avoir été les fleurs préférées de la princesse Diana.

En 2019, alors que les Sussex vivaient encore au Royaume-Uni, une source a affirmé que William et Harry étaient venus passer l’anniversaire de la mort de leur mère à revoir leurs souvenirs préférés de la princesse Diana.

Une source a confié au magazine Us Weekly : “Ils parlent des petites choses à propos de Diana qui les ont fait rire : les voyages de ski et les sorties à Thorpe ; l’effort qu’elle a fait le jour de leur anniversaire – tout ça.”

Le douloureux anniversaire d’aujourd’hui survient après que les frères, qui vivent maintenant de deux côtés différents de l’Atlantique, se soient rencontrés le 1er juillet au palais de Kensington pour honorer l’héritage de la princesse Diana et marquer ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Pour l’occasion spéciale, le prince Harry a voyagé depuis son domicile de Montecito, Santa Barbara, pour dévoiler avec le prince William une statue de la défunte princesse de Galles qu’ils ont commandée en 2017.

Cette statue, du sculpteur britannique Ian Rank-Broadley, a été placée dans le Sunken Garden, l’endroit préféré de Diana dans sa résidence londonienne, et montre la princesse entourée de trois enfants.

Bien que le jardin lui-même ne soit pas accessible, les membres du public peuvent normalement voir la sculpture gratuitement du mercredi au dimanche via Cradle Walk, qui entoure le Sunken Garden.

Cependant, Historic Royal Palaces, qui gère le palais de Kensington et ses terrains, a organisé une ouverture spéciale de la marche, permettant aux fans royaux qui souhaitent rendre hommage à la princesse Diana de visiter sa statue entre 15 heures et 17 heures aujourd’hui.

Un porte-parole des palais royaux historiques a déclaré: «Nous reconnaissons qu’il y aura un intérêt à voir la statue ce jour-là.

« Nous fournirons donc un accès au Cradle Walk, qui est essentiellement la magnifique passerelle autour du Sunken Garden. »

