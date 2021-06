Famille royale EN DIRECT: Harry utilise le titre de HRH sur l’acte de naissance de Lilibet malgré Megxit | Royale | Nouvelles

in

Une copie de l’acte de naissance montre que Harry a utilisé “Le duc de Sussex” comme prénom et “Son Altesse Royale” comme nom de famille. Dans le document, obtenu par The Sun, le nom de la duchesse de Sussex est répertorié comme “Rachel Meghan Markle”.

Un acte de naissance est un document public dans l’État américain de Californie, où Harry et Meghan se sont installés après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière.

Dans le cadre du Megxit, les Sussex ont conservé leurs styles de RHS mais ont accepté de ne pas les utiliser.

Cependant, ils utilisent toujours leurs titres de duc et de duchesse, qui étaient un cadeau de la reine le jour de leur mariage.

La fille du couple, Lili, est née le 6 juin à l’hôpital Santa Barbara Cottage.

Harry et Meghan ont suscité la controverse avec leur choix de nom, Lilibet étant le surnom de la famille de la reine pendant l’enfance.

Il a été largement rapporté que le couple n’a pas demandé au monarque avant de décider du nom.

Mais une porte-parole du couple a insisté sur le fait que le surnom de leur fille a été mentionné par Harry lors d’une conversation avec la reine et “si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom”.

Les avocats des Sussex ont écrit à la BBC après que la société a affirmé dans un rapport que Sa Majesté n’avait pas été interrogée sur le nom de leur bébé Lilibet.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour à 7h45: William et Harry «forcés d’abandonner une grande cérémonie pour le dévoilement»

Les princes William et Harry ont dû réduire drastiquement à la dernière minute leur liste d’invités pour le dévoilement de la statue en l’honneur de leur défunte mère, la princesse Diana, selon des informations.

Les deux frères avaient initialement invité 100 amis, supporters et anciens membres du personnel de leur mère à cet événement mémorable.

La légende de la pop Elton John et David Furnish, qui ont contribué au financement du mémorial, faisaient partie des noms célèbres qui devaient être présents.

Cependant, les règles de Covid ont apparemment forcé les frères à repenser en profondeur.

Seuls les princes et certains des proches de Spencer assisteront à l’événement, selon le Daily Mail.

Mise à jour de 7h30: Harry fustigé pour avoir “gémir” d’argent

Le prince Harry a été critiqué pour avoir pleurniché sur l’argent lors de sa tristement célèbre interview avec Oprah Winfrey à la suite de la publication des comptes royaux.

Écrivant dans le Telegraph, le commentateur Robert Taylor a déclaré : « Y a-t-il quelque chose de plus inconvenant que les riches qui se plaignent de l’argent ?

« Selon toutes les normes normales, Harry et Meghan sont super riches. Ils ont une valeur commune estimée à près de 10 millions de livres sterling et vivent dans un luxueux pavillon en Californie surplombant le Pacifique. Ils côtoient des millionnaires et des milliardaires.

“Pourtant, Harry a jugé bon de gémir, dans cette interview à succès avec Oprah, que son père l’avait ‘littéralement’ coupé.”