Famille royale EN DIRECT: Kate et William «anxieux» alors que les craintes d’une nouvelle rupture entre Harry et Meghan éclatent | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry ont récemment reçu une distinction stellaire car ils ont été nommés dans la liste prestigieuse du magazine TIME des 100 personnes les plus influentes au monde. Le duc et la duchesse de Sussex ont été célébrés sur la couverture de la publication dans de nouvelles images saisissantes qui ont pris d’assaut le monde. Mais maintenant, l’expert royal et auteur Duncan Larcombe a affirmé de manière sensationnelle que Kate et William seraient inquiets à propos des photos.

Il a dit à OK ! : “Kate et William risquent d’être entraînés dans un concours de popularité transatlantique.

“Ils se sentiront anxieux à propos de la couverture et de tout ce que font Harry et Meghan, comme cela semble toujours se refléter sur eux.

“William et Kate sont préoccupés par absolument tout ce qui sort d’Amérique en ce qui concerne Harry et Meghan, en particulier les verrues révélatrices de Harry et tous les mémoires qui seront mis en vente l’année prochaine.

“Ils n’ont aucun contrôle sur le récit.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré qu’ils étaient “humiliés” de figurer sur la liste.

Dans le cadre de l’illustre hochement de tête, Meghan et Harry ont été profilés par le chef José Andrés, l’un des fondateurs de World Central Kitchen – l’un des organismes de bienfaisance que la fondation du duc et de la duchesse, Archewell, soutient.

Il a déclaré: “Passer à l’action n’est pas un choix facile pour un jeune duc et une duchesse qui ont été bénis par la naissance et le talent, et brûlés par la gloire.

“Il serait beaucoup plus sûr de profiter de leur bonne fortune et de garder le silence.

“Ce n’est pas ce que font Harry et Meghan, ou ce qu’ils sont. Ils transforment la compassion en bottes sur le terrain grâce à leur Fondation Archewell.

« Ils donnent la parole aux sans-voix à travers la production médiatique.

« Main dans la main avec des partenaires à but non lucratif, ils prennent des risques pour aider les communautés dans le besoin, en offrant un soutien en matière de santé mentale aux femmes et aux filles noires aux États-Unis et en nourrissant les personnes touchées par les catastrophes naturelles en Inde et dans les Caraïbes. »

