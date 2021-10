Famille royale EN DIRECT: Kate et William copient Meghan et Harry avec un nouveau plan de récompenses | Royale | Nouvelles

La princesse Béatrice et la princesse Eugénie seront encore plus rapprochées alors qu’elles noueront une nouvelle relation avec leurs enfants, selon un expert.

Béatrice, 33 ans, et Eugénie, 31 ans, sont devenues mères et tantes après avoir accueilli leurs premiers-nés en 2021.

Ces arrivées heureuses et la nouvelle dynamique entre les filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson rapprocheront encore plus les sœurs déjà proches, selon l’experte parentale Lucy Shrimpton.

La fondatrice de The Sleep Nanny a déclaré à Express.co.uk: « Devenir mères et tantes en même temps rapprochera sans aucun doute les princesses Béatrice et Eugénie, bien qu’elles aient déjà un lien extrêmement étroit. »