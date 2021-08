Famille royale EN DIRECT : Kate et William font face à une décision déchirante avec George et Charlotte | Royale | Nouvelles

La famille Cambridge se prépare à marquer l’anniversaire de la mort de la princesse Diana mardi, lorsqu’elle est décédée tragiquement dans un accident de voiture le 31 août 1997. On pense que la journée est particulièrement importante pour Kate et William alors qu’ils décident combien ils partagent sa mort avec le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans. Cependant, William a toujours clairement indiqué qu’il souhaitait que ses enfants grandissent en sachant “qui elle était et qu’elle existait”.

Lors d’un documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy en 2017, il a déclaré qu’il parlait “constamment” à ses enfants “de Granny Diana” à l’heure du coucher afin qu’ils sachent “qu’il y a deux grands-mères dans leur vie”.

Le futur roi a déclaré: “Nous avons maintenant plus de photos d’elle dans la maison et nous parlons un peu d’elle.”

Plus tôt cette année, George, Charlotte et Louis ont également rendu hommage à leur « Granny Diana ».

Charlotte a écrit dans une carte de fête des mères : « Chère grand-mère Diana, je pense à toi pour la fête des mères. Je t’aime beaucoup. Tu me manques. Beaucoup d’amour Charlotte xxxxxxxxx.

Pendant ce temps, la carte de George disait : “Chère grand-mère Diana, bonne et heureuse fête des mères. Je t’aime beaucoup et pense toujours à toi, je t’envoie beaucoup d’amour de la part de George xxxxx.”

Et Louis a également montré son appréciation pour Diana avec une carte faite maison.

La famille royale rendra hommage à Diana cette semaine avec la statue d’elle, commandée par le prince William et le prince Harry.

La statue, située au palais de Kensington à Londres, sera ouverte au public de 15h à 17h mardi.

Les palais royaux ont déclaré qu’ils “donneraient accès au Cradle Walk, qui est essentiellement la magnifique passerelle autour du Sunken Garden”.

Un communiqué a ajouté: “Nous ouvrirons cela, gratuitement, aux passants ou à quiconque souhaite s’arrêter et prendre un moment ce mardi, spécialement pour l’anniversaire.”

