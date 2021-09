Famille royale EN DIRECT: Kate et William « ripostent » après que Harry et Meghan « prennent le contrôle » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment reçu la prestigieuse distinction d’être nommés dans la liste illustre du magazine Time des 100 personnes les plus influentes au monde. Meghan et Harry ont déclaré qu’ils étaient “humiliés” de figurer dans la publication alors que de nouvelles images audacieuses du couple royal faisaient tourner les fans royaux. Mais des experts royaux ont suggéré que les nouvelles photos risquaient d’enflammer une “bataille de relations publiques” entre le duc et la duchesse de Sussex et leurs relations royales à l’étranger alors que les jeunes membres du cabinet se bousculaient pour une position de premier plan.

Commentant les photos, le commentateur royal et auteur Duncan Larcombe a affirmé de manière sensationnelle que Kate et William étaient “préoccupés” car, contrairement à Harry et Meghan, ils n’ont “aucun contrôle sur le récit”.

Il a déclaré: “Kate et William risquent d’être entraînés dans un concours de popularité transatlantique.

“Ils se sentiront anxieux à cause de la couverture et de tout ce que font Harry et Meghan, car cela semble toujours se refléter sur eux.”

Et maintenant, la commentatrice Daniela Elser a suggéré que le duc et la duchesse de Cambridge organisent une “contre-attaque” avec leurs efforts caritatifs.

Elle a déclaré: “Il y a maintenant une sorte d’accaparement philanthropique des terres, la maison royale et l’État séparatiste du Sussex revendiquant désormais tous deux un terrain similaire.”

Elle a ajouté : “Harry et Meghan risquent d’être contraints à une longue bataille de relations publiques avec la maison royale.”

Cela survient alors que le duc de Sussex a participé à une entreprise familiale commune pour commémorer la vie de son défunt grand-père, le prince Philip.

Harry et William se joindront à d’autres membres de la famille royale pour rendre hommage au duc d’Édimbourg dans un film de la BBC dans ce qui pourrait être les premiers signes du début du dégel des frères.

Ni Meghan ni la reine n’ont participé au documentaire, qui sera diffusé mercredi à 21h sur BBC One.

La duchesse de Cambridge et les autres conjoints de la reine et des petits-enfants de Philip n’apparaîtront pas non plus.

Mise à jour de 7h24 – Les dommages causés par le prince Andrew à la marque Royal Family sont «irréparables», prévient un expert

Le commentaire intervient alors que le prince Andrew est actuellement impliqué dans une action en justice civile, où il fait face à des allégations de Virginia Giuffre, officiellement connue sous le nom de Virginia Roberts.

Mme Giuffre affirme qu’elle a été forcée par Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles avec le duc à trois reprises entre 2000 et 2002 alors qu’elle était mineure.

Le prince Andrew a catégoriquement nié toutes les allégations.

Co-auteur de Royal Fever, Cele Otnes affirme que, que le duc d’York soit jugé responsable ou non, les dommages causés à l’image royale sont « irréparables ».

Mise à jour de 7h17 – Le prince William partage la plaisanterie hilarante du prince Philip après qu’un garçon inconscient l’ait insulté

Le prince William a dévoilé la réponse hilarante de son grand-père après qu’un enfant, ignorant son statut royal, ait juré contre feu le prince Philip.

Lors d’une nouvelle émission de la BBC célébrant la vie du duc d’Édimbourg, le prince William a parlé d’un adolescent inconscient qui terminait son prix duc d’Édimbourg et a insulté Philip.

Le duc de Cambridge a rappelé le moment hilarant qu’on a dit à Philip de “faire du jogging”.