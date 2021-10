Famille royale EN DIRECT: Kate et Wills terrifiés, Harry et Meghan «voleront le tonnerre» lors d’un événement américain | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré que les Sussex, qui vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales, « pourraient essayer de voler leur tonnerre ». Le duc et la duchesse de Cambridge devraient traverser l’étang pour la cérémonie de remise du prix William’s Earthshot, qui aura lieu en Amérique en 2022.

M. Dampier a déclaré au Sun: «Je ne pense pas que William et Kate voudraient rencontrer Harry et Meghan, qui pourraient essayer de voler leur tonnerre sur le projet Earthshot.

« Ce sont maintenant des rivaux, pas des frères d’armes, et je crains de ne pas pouvoir voir une réconciliation bientôt.

«Si Harry abandonnait son projet de livre et admettait que certains de ses commentaires et ceux de Meghan étaient exagérés, il pourrait y avoir des progrès, mais je ne peux pas le voir se produire.

« William et Kate ont toujours été très populaires aux États-Unis, mais n’y sont pas allés depuis un certain temps, ils voudront donc renforcer leur profil et l’année prochaine, pendant l’année du jubilé de platine de la reine, serait une opportunité en or. »

La cérémonie inaugurale de remise des prix Earthshot a eu lieu à Londres au début du mois.

