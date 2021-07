Famille royale EN DIRECT: Kate «ne recule pas» alors qu’elle envoie un «message secret» à Meghan et Harry | Royale | Nouvelles

in

Les tensions entre la famille royale et le duc et la duchesse de Sussex sont toujours à leur paroxysme après la nouvelle que le prince Harry publiera un mémoire révélateur l’année prochaine. Mais le frère aîné, le prince William, resterait ferme face à la crise imminente, les Cambridge auraient “envoyé un message secret” à Meghan et Harry qu’ils ne reculeraient pas de sitôt.

L’expert royal Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry: The Inside Story, a affirmé que Kate et William envoyaient des messages codés aux Sussex.

Il a déclaré que le couple semblait suggérer que la vie continuait sans l’implication de Meghan et Harry dans le cabinet.

L’expert a déclaré au magazine Closer : “William et Kate ont gardé un silence digne, mais maintenant ils laissent leurs actions parler.

“C’est presque comme s’ils envoyaient un message secret à Harry et Meghan disant:” Nous allons continuer, nous sommes toujours là, nous ne reculons pas, nous continuons. “

“C’est un message à Harry que la vie continue – avec ou sans lui.”

La relation de William et Harry s’est considérablement détériorée ces dernières années, alors que les frères se sont disputés à propos de la romance éclair de Harry avec Meghan.

Le duc de Cambridge se serait inquiété de la vitesse à laquelle la relation du couple progressait, ce qui a mis Harry en colère.

Harry a semblé confirmer la querelle dans une interview de 2018 lors de leur tournée en Afrique du Sud, où il a dit à ITV que lui et William étaient sur des “chemins différents”.

La relation du couple a encore décliné après que Harry et Meghan ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres supérieurs de la famille royale et ont ensuite participé à un certain nombre d’entretiens explosifs.

SUIVEZ EXPRESS.CO.UK POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT :

JUST IN: Queen a un plan «insultant» pour Meghan Markle et le prince Harry