Famille royale EN DIRECT: Kate s’apprête à éclipser le prince Harry alors que Duke fête son anniversaire | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex fête ses 37 ans alors qu’il poursuit sa nouvelle vie en Californie après avoir quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle. On ne sait pas si Harry fera quelque chose pour marquer publiquement son anniversaire. La duchesse de Sussex a lancé un projet de mentorat pour les femmes pour ses 40 ans en août.

Cependant, il est susceptible de célébrer en privé avec Meghan et leurs deux enfants Archie et Lilibet.

Mais la journée risque d’être éclipsée par la duchesse de Cambridge qui a ses premiers fiançailles royales après les vacances d’été.

Kate visitera la RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire pour rencontrer des militaires et des civils qui ont aidé à évacuer les Afghans de leur pays.

La duchesse s’entretiendra avec ceux qui ont participé à l’opération Pitting, qui a vu plus de 15 000 personnes évacuées de Kaboul en août.

Plus de 850 personnes sont arrivées à la base de la RAF et ont reçu un soutien pratique comme de la nourriture, des vêtements, des jouets pour enfants et une aide médicale pendant que leurs détails étaient traités.

Au cours de sa visite, Kate rencontrera des équipages et des médecins de la RAF qui ont soutenu les évacués à l’aéroport de Kaboul et des civils et des volontaires qui ont établi un centre de rapatriement à la base d’Oxfordshire.

Les fans de Royal seront ravis de revoir la duchesse après l’été.

Mise à jour à 7h45: Harry et Meghan ont averti de “ne pariez pas sur un accueil chaleureux” de retour au Royaume-Uni

Le prince Harry et Meghan Markle ont été avertis qu’ils pourraient ne pas recevoir un accueil chaleureux au Royaume-Uni.

Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré au podcast Pod Save the Queen: “Je ne pense pas qu’il y ait eu de réelle pression pour venir, les tensions sont toujours très élevées dans ce domaine.

“Certes, l’interview d’Oprah Winfrey semble être fraîche dans la mémoire de beaucoup de gens, donc qu’ils soient accueillis à bras ouverts pour s’asseoir autour de la table de Noël, je ne parierais pas là-dessus pour le moment.

“Les membres de la famille royale essaient certainement en ce moment de se concentrer sur la reprise du travail au cours de la semaine prochaine, et nous allons voir beaucoup d’activité car tous les enfants sont de retour.”

Mise à jour à 7h40: la relation de Harry avec Kate “a toujours semblé spéciale”

Le prince Harry est le beau-frère de Kate et selon un expert en langage corporel, leur “relation a toujours semblé spéciale”.

Bien qu’ils vivent maintenant dans des pays différents, Harry et la duchesse de Cambridge étaient souvent représentés en train de rire et de plaisanter lorsqu’ils assumaient des fonctions royales.

Un expert en langage corporel a affirmé que les signaux d’Harry dans le passé suggèrent que la duchesse était la “soeur qu’il a toujours voulue”.

Mise à jour de 7h35: Meghan et Harry sont «terriblement injustes» envers Archie et Lilibet

Thomas Markle a critiqué sa fille lors d’un entretien évoquant son “attitude” et sa volonté de priver ses enfants de voir leurs grands-parents.

M. Markle dit qu’il a reçu des offres d’avocats pour poursuivre Harry et Meghan.

S’adressant à la télévision australienne ce mercredi en direct de son domicile au Mexique, M. Markle a, une fois de plus, partagé son point de vue sur sa fille Meghan, son gendre Harry et leurs deux enfants.

Il a déclaré à Sunrise: “Je pense qu’ils sont privés de voir tous leurs grands-parents et je pense qu’ils sont privés de voir tous leurs proches et je pense que c’est terriblement injuste pour eux.”

Mise à jour de 7h30: Kate et William “ne voulaient pas voler la vedette” aux noces de James

La duchesse de Cambridge et le prince William “ne voulaient pas voler la vedette” au mariage de James Middleton et Alizée Thevenet, selon la personne qui a officié les noces.

James s’est rendu sur Instagram dimanche pour annoncer que lui et l’experte financière française Alizée s’étaient mariés ce week-end.

Le couple a choisi un village idyllique du sud-est de la France, Bormes-les-Mimosas, pour son emplacement et le maire de la ville, François Arizzi, a officié l’union civile à la mairie.

M. Arizzi a déclaré à la publication française Var Matin: “Le prince William et Kate étaient là mais ils ne voulaient pas voler la vedette aux jeunes mariés, Alizée Thevenet et James Middleton, qui est un très gentil garçon.”