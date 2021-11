Famille royale EN DIRECT: Kate surnommée «Princesse du peuple» – mais Meghan «rehausse le style d’un cran» | Royale | Nouvelles

Dimanche, Kate a été rejointe sur le balcon du ministère des Affaires étrangères par Camilla, la duchesse de Cornouailles et Sophie Wessex, après que la reine se soit retirée de la visite en raison d’une entorse au dos. Kate a semblé solennelle pour l’occasion et a enfilé un chapeau noir et un manteau Alexander McQueen avec un coquelicot, et beaucoup l’ont félicitée pour son apparition à l’événement.

Des éloges ont été faits à la duchesse de Cambridge pour son apparition à l’occasion solennelle de dimanche, y compris par Darren Grimes, un contributeur de Reasoned UK et de GB News qui a déclaré: « Kate est incroyable » tandis que l’observateur royal @Hefeydd_ a qualifié la duchesse de Cambridge de « la princesse du peuple » et l’a comparée à Meghan.

L’utilisateur a écrit: « Dimanche du Souvenir, Kate Middleton est la princesse du peuple que Meghan Markle aurait pu être, mais elle a choisi son statut hollywoodien plutôt que d’être royale et vous ne pouvez pas avoir les deux. »

Cela survient après que Meghan Markle, 40 ans, soit apparue au gala Salute To Freedom à la veille du jour de l’armistice cette semaine, où elle a été félicitée pour avoir fait monter «le style royal d’un cran».

Pour l’événement organisé au musée Intrepid, la duchesse de Sussex a enfilé une robe rouge Carolina Herrera personnalisée avec un décolleté plongeant et un corsage ajusté qui a été salué par le magazine de mode Vogue, qui a qualifié la pièce d’« audacieuse selon la norme royale.[s]» et aussi « étouffant ».

Janelle Okwodu, écrivant pour Vogue a ajouté : « Rayonnant comme ils [Meghan and Prince Harry] marchant sur le tapis main dans la main, le couple a donné à l’événement une touche de puissance de star et une nouvelle approche du style royal.

