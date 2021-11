Famille royale EN DIRECT: la bataille de la vie privée de Meghan s’intensifie avec Palace dit de NE PAS supprimer les e-mails | Royale | Nouvelles

Les juges de la Cour d’appel envisagent d’annuler la décision prise plus tôt cette année d’accorder un jugement sommaire à la duchesse de Sussex sur ses revendications en matière de vie privée et de droit d’auteur. Les e-mails et les SMS envoyés au sein du palais de Kensington et du palais de Buckingham, entre le personnel du palais et la famille royale, pourraient être recherchés et inclus dans les documents lors d’un futur procès.

Le Telegraph rapporte qu’il est entendu que le personnel qui travaillait pour les Sussex a reçu pour instruction de ne supprimer aucune correspondance si des recherches devaient avoir lieu.

Cette semaine, des preuves explosives sont apparues alors que des messages entre Meghan et son ancien attaché de presse Jason Knauf ont été entendus au tribunal.

Mark Stephens, expert en droit des médias et partenaire chez Howard Kennedy, a déclaré qu’il était probable que les courriels et les textes entre les membres du personnel seraient recherchés et produits devant le tribunal si l’affaire passait à un procès complet.

Il a déclaré au Telegraph : « Il est presque certain que des masses de ce matériel vont devoir être fouillés pour rechercher du matériel pertinent. »

Mais il a ajouté: « Je pense que c’est presque une certitude de course que, même s’il sera remis aux avocats du Mail on Sunday, le juge pourrait mettre en place des restrictions de reportage pour empêcher qu’il ne soit utilisé dans les reportages. »

Cela fait partie du processus pour toute partie dans une affaire judiciaire d’être instruite de ne pas supprimer les documents et la correspondance.

