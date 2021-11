Famille royale EN DIRECT : la BBC modifie la deuxième partie du documentaire royal pour apaiser le prince Harry | Royale | Nouvelles

La deuxième partie du controversé « Les princes et la presse », qui se concentre sur les relations du prince William et du prince Harry avec la presse britannique, doit être diffusée lundi et la BBC a apporté un changement afin de satisfaire les souhaits du duc de Sussex, 37 ans.

Le deuxième volet n’utilisera pas le terme « Megxit » après que le prince Harry a qualifié le terme de « misogyne » et a déclaré qu’il avait été « créé par un troll ».

Au lieu de l’étiquette, le terme « Sussexit » sera utilisé dans l’épisode qui se concentre sur les « circonstances entourant la décision des Sussex de se retirer de leurs rôles royaux supérieurs ».

La BBC a approché Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour commenter la série, et ils ont fourni la déclaration commune suivante : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE