Famille royale EN DIRECT: La décision caritative du prince William en matière de santé mentale envoie un message au prince Harry | Royale | Nouvelles

L’héritier du trône figurera dans un épisode de podcast avec une nouvelle « expérience de marche audio », s’enregistrant errant dans le domaine de Sandringham. Il apparaîtra sur Time to Walk lundi, un podcast dans lequel les invités discutent de leurs souvenirs et de leurs bribes de nostalgie tout en se promenant dans un lieu familier.

Dans l’épisode, le duc de Cambridge peut partager des souvenirs de son enfance, y compris ceux impliquant son jeune frère, le prince Harry.

Cependant, alors que Harry, 37 ans, a conclu des accords de grande valeur avec Netflix et Spotify, le prince William soutient l’objectif du podcast de soutenir la santé mentale et renonce à tout paiement pour son apparition sur le podcast.

Il a plutôt veillé à ce que les créateurs de podcast fassent un don « substantiel » à six chiffres à trois organismes de bienfaisance en santé mentale.

C’est aussi le premier épisode qui ne sera pas derrière un paywall Apple, dans le but de diffuser le plus largement possible le message du Prince.

