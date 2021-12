Famille royale EN DIRECT: la décision de justice de Meghan Markle suivie de nouvelles lois britanniques sur la liberté d’expression | Royale | Des nouvelles

Mardi, des propositions pour une nouvelle Déclaration des droits seront dévoilées par le secrétaire à la Justice Dominic Raab. M. Raab a déclaré que les réformes renforceraient « les droits typiquement britanniques » et ajouteraient une « bonne dose de bon sens » à l’interprétation de la législation et des décisions.

Écrivant dans le Times, M. Raab a ajouté que le projet de loi « renforcerait » la liberté d’expression, en remplaçant la loi sur la protection de la vie privée « innovée par les tribunaux », et il soulignera également que le Parlement est le « décideur ultime » en matière de législation – et non les tribunaux britanniques.

Le changement intervient à la suite d’une affaire judiciaire entre Meghan Markle et The Mail on Sunday.

La Cour d’appel a confirmé une décision de la Haute Cour selon laquelle la duchesse de Sussex avait une « attente raisonnable en matière de vie privée » à la suite d’une lettre écrite à son ex-père, Thomas Markle – dont des extraits ont été publiés par le journal.

S’exprimant au moment de la décision de Meghan, le secrétaire à la Justice a déclaré: « La dérive vers des lois sur la protection de la vie privée de style continental, innovées dans la salle d’audience, et non par des législateurs élus à la Chambre des communes, est quelque chose que nous pouvons et devons corriger. »

