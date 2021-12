Famille royale EN DIRECT: la dépression et la crise de santé mentale du prince William révélées dans un podcast | Royale | Nouvelles

Le prince William a révélé que la princesse Charlotte, six ans, et son frère cadet Louis sont « complètement fous » quand il s’agit d’une chanson par laquelle les frères et sœurs royaux sont obsédés.

Partageant l’anecdote sur Apple Fitness+ Time To Walk, le duc s’est penché sur les habitudes musicales de ses enfants.

Il a déclaré : « L’une des chansons que les enfants adorent en ce moment est Shakira, Waka Waka.

« Il y a beaucoup de mouvements de hanches.

« Il y a beaucoup de déguisements.

« Charlotte, en particulier, court dans la cuisine avec ses robes et ses trucs de ballet et tout.

«Elle devient complètement folle avec Louis qui la suit partout en essayant de faire la même chose.

« C’est un moment vraiment heureux où les enfants aiment juste danser, déconner et chanter. »