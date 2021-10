Famille royale EN DIRECT: la «marque Sussex» de Harry et Meghan devrait être la plus riche du monde après l’accord | Royale | Nouvelles

La nouvelle «marque Sussex» du duc et de la duchesse de Sussex vaut maintenant environ 250 millions de livres sterling. Le couple basé en Californie a accepté un nouvel emploi dans la banque et a signé un partenariat de plusieurs millions de dollars avec Netflix, Spotify et Apple. S’adressant à Fabulous Andrew Bloch, expert en image de marque et fondateur de Frank PR, a déclaré: «Depuis leur déménagement en Californie et leur démission en tant que membres de la famille royale, Harry et Meghan ont conclu un certain nombre d’accords commerciaux lucratifs et d’approbations personnelles qui ont vu leur richesse personnelle exploser.

«J’estimerais que leur valeur nette combinée est d’environ 250 millions de livres sterling.

« Ils tirent vraiment le meilleur parti de leur nouveau statut et leur potentiel pour devenir la marque personnelle la plus riche du monde semble réalisable de manière imminente.

«Il n’est certainement pas exclu qu’ils deviennent une marque à un milliard de dollars. Le ciel est sans limites.

