Famille royale EN DIRECT: La nouvelle biographie de Meghan et Harry dévoilera les secrets de l’interview d’Oprah | Royale | Nouvelles

Le livre, qui est sorti pour la première fois l’été dernier et a fortement défendu le duc et la duchesse de Sussex, doit comporter un nouveau chapitre couvrant les récents événements royaux. Les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand approfondiront la conversation de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, les éditeurs HarperCollins promettant des détails “dans les coulisses”.

L’édition mise à jour présentera également la réaction du couple à la mort du prince Philip, leur déménagement en Californie et la fausse couche de Meghan.

HarperCollins a déclaré que l’épilogue de l’édition de poche partagera: “Dans les coulisses de l’interview révolutionnaire de Harry et Meghan avec Oprah, les détails du déménagement du couple en Californie (et) les diverses initiatives philanthropiques et commerciales dans lesquelles les Sussex ont été impliqués depuis leur déménagement et ce qui va arriver avec Archewell Productions.”

Il comportera également: “Les défis continus auxquels le couple est confronté en ce qui concerne la vie privée et la presse britannique (et) le chagrin que le couple a ressenti à la suite de la mort du prince Philip.”

L’édition mise à jour du livre sera mise en vente à partir du 31 août, date à laquelle la princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture en 1997.

Finding Freedom a été publié pour la première fois en août dernier et raconte la romance et le temps des Sussex en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Il est rapidement devenu un best-seller, avec 31 000 exemplaires vendus au Royaume-Uni au cours des cinq premiers jours de sa sortie, selon les chiffres de Nielsen Book.

M. Scobie, un ami proche des Sussex, a déclaré que la première édition n’avait pas été produite avec la participation du couple.

Il a déclaré que Meghan et Harry “n’ont pas autorisé le livre et n’ont jamais été interviewés pour cela”.

SUIVEZ EXPRESS.CO.UK POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT :