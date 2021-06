Famille royale EN DIRECT: La querelle tendue de Harry et William grandit – les frères ne s’appelleront pas | Royale | Nouvelles

in

Les frères, qui sont au centre d’une rupture en cours, n’auraient communiqué que par SMS depuis les funérailles du prince Philip en avril. Leur relation tendue resterait « très tendue » sans « aucune réconciliation ». Il a été affirmé que les frères ne se téléphonent pas et ne communiquent que par SMS.

Mais ils auraient quitté le palais de Kensington ensemble pour se rendre à la statue “par respect pour leur mère”.

Une source a déclaré au Sun : « Harry et William n’ont communiqué que par SMS depuis les funérailles du duc d’Édimbourg.

“Il n’y a pas eu de discussions personnelles ou de discussions appropriées, juste un échange très bref et minimal de messages texte.

“La relation est toujours très tendue et rien n’indique encore qu’il y aura une sorte de rapprochement de si tôt.”

Une source proche du comité de planification de la statue a ajouté : “Les garçons sortiront ensemble par respect pour leur mère mais il n’y a pas eu de réconciliation.”

Le dévoilement de la statue a lieu dans le Sunken Garden du palais de Kensington le 1er juillet – ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

Harry devrait revenir de Californie pour la deuxième fois depuis le Megxit pour l’événement.

Cela vient alors qu’un nouveau livre du biographe royal respecté Robert Lacey a affirmé que la rupture entre les frères avait explosé en octobre 2018 lorsque William a entendu parler d’allégations d’intimidation faites par le personnel royal contre Meghan Markle, ce qu’elle a nié.

Mise à jour de 8h: “l’expertise” de Kate et William est vitale pour garder la famille royale entre de “bonnes mains” après avoir subi un “coup”

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk : « Il ne fait aucun doute que c’est cette expertise qu’ils ont acquise qui maintient la famille royale dans son état actuel.

“Rappelez-vous qu’ils ont perdu trois membres de la famille royale qui travaillent, ce qui a été un coup dur.

“La façon dont William et Kate s’acquittent de leurs tâches est une perfection absolue.

“La tournée royale lorsqu’ils ont pris le train dans certaines parties du pays pour remercier les gens de leur contribution à la pandémie était formidable.”

Mise à jour de 7h45: Charles refusera le titre royal à Archie lorsque King – source

Le prince Charles ne laissera “jamais” son petit-fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor être un prince, a affirmé une source royale.

L’héritier du trône a clairement indiqué que le fils du prince Harry et de Meghan Markle n’aurait pas sa place parmi les membres de la famille royale dans le cadre de ses plans pour réduire la monarchie, a rapporté The Mail on Sunday.

La décision signifierait que l’enfant de 2 ans, qui est actuellement septième sur le trône, ne deviendrait pas prince lorsque Charles sera roi.

La source a révélé au Mail: “Harry et Meghan ont été informés qu’Archie ne serait jamais un prince, même lorsque Charles est devenu roi.”