Famille royale EN DIRECT: La reine affronte Noël SEULE – La montée subite d’Omicron va ruiner les plans de Monarch | Royale | Des nouvelles

La reine organise généralement un déjeuner festif chaque année pour sa famille élargie, qui devait avoir lieu mardi, mais le monarque n’a apparemment pas encore pris de décision définitive quant à la poursuite ou non du rassemblement, le premier depuis qu’elle l’a perdue mari le prince Philip.

Une source royale a déclaré au Mirror: « La fête de Windsor est très en jeu et tout est axé sur la possibilité de profiter de Noël de la manière la plus sûre possible.

« La reine est très consciente des taux rapides de coronavirus dans la communauté et prendra les mesures appropriées. »

La variante Omicron s’est propagée rapidement dans tout le pays, le secrétaire à la Santé Sajid Javid révélant lundi qu’environ 200 000 personnes au Royaume-Uni avaient été infectées par la variante ce jour-là.

La reine passe traditionnellement la période des fêtes dans son domaine de Sandringham où elle est rejointe par d’autres membres de la famille royale, mais l’année dernière, les restrictions liées aux coronavirus ont empêché la famille de se réunir.

