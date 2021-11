Le prince William et Kate Middleton pourraient accueillir la princesse Eugénie ou la princesse Beatrice comme voisine au palais de Kensington, a déclaré Marlene Koenig, historienne royale, à Express.co.uk.

Marlene Koenig, historienne et experte royale, a suggéré que la princesse Beatrice ou Eugénie pourraient être désignées comme les nouveaux locataires de l’appartement 1.

Parlant des différentes résidences et maisons royales que possèdent les membres de la famille royale et des difficultés qui pourraient les habiter à l’avenir, elle a déclaré à Express.co.uk le mois dernier: « La maison de la princesse Anne est la sienne et elle ira à ses enfants , ce n’est pas une maison royale.

« Il y a un quartier à côté que Mark Phillips a aidé à acheter avant le divorce, et c’est là que Zara et Peter vivent et ont leurs maisons – tout va être à eux à un moment donné.

« Mais d’autres maisons et résidences royales, en ce moment, il s’agit plus de maintenir ce qu’elles ont.