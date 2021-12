Famille royale EN DIRECT: la reine « est restée éveillée la nuit » par peur que Harry ne « démantèle » l’entreprise – selon une affirmation | Royale | Des nouvelles

Sa Majesté a exhorté William à cesser de piloter des hélicoptères avec sa famille, a-t-on rapporté ce week-end par le Sun dimanche. Une source proche du monarque aurait déclaré au journal qu’elle « voudrait que William arrête de voler lui-même, en particulier par mauvais temps, car les hélicoptères ne sont pas le moyen de transport le plus sûr. Elle est naturellement très inquiète ». Si quelque chose arrivait aux héritiers William et Prince George, la princesse Charlotte et Louis, cela signifierait que Harry monterait sur le trône après Charles, ce qui pourrait être une préoccupation pour la reine, étant donné la forme récente de Harry, a affirmé un commentateur royal.

La commentatrice royale Daniela Elser a demandé, dans The New Zealand Herald, si Harry « démantèlerait » l’institution « pour laquelle il a montré un manque de respect ou d’intérêt ». Mme Elser s’est également demandé comment il refaçonnerait ou refaçonnerait l’organisation qu’il « a blâmée pour tant de ses problèmes et tant de son malheur ».

Elle a déclaré: « Étant donné à Harry et à son épouse Meghan, le bombardement bruyant et aiguisé du palais par la duchesse de Sussex cette année, il serait compréhensible que même la moindre possibilité que la monarchie se retrouve entre leurs mains soit quelque chose qui garde son Gan Gan éveillé la nuit. »

