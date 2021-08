Famille royale EN DIRECT: la reine est «terrifiée» pour Camilla car Harry pourrait saboter les plans de Charles | Royale | Nouvelles

in

Le mois dernier, le prince Harry a révélé qu’il écrirait un livre révélateur sur sa vie en tant que membre de la famille royale, sa relation avec sa femme Meghan Markle et les retombées explosives de leur déménagement aux États-Unis. La grand-mère du duc de Sussex, la reine, échappera probablement aux critiques soutenues dans les mémoires. Bien que d’autres membres de haut niveau de la famille royale, dont son père le prince Charles et son frère aîné, le prince William, aient été avertis de se préparer à des attaques.

Cependant, la personne dont la reine s’inquiète le plus est l’épouse du prince Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, ont indiqué des sources au Daily Mail.

Ils ont dit : « Soyons honnêtes, Harry n’a jamais été proche de la duchesse de Cornouailles.

“S’il documente leur relation tendue dans le livre, cela pourrait être très dommageable à un moment où Charles prépare le terrain pour qu’elle devienne reine.”

La semaine dernière, il a été annoncé que Harry écrivait un mémoire révélateur sur la vie dans la famille royale, tous les bénéfices étant reversés à des œuvres caritatives.

Le livre du duc de Sussex couvrirait sa vie de son enfance à son temps dans l’armée et son éloignement des fonctions officielles de la famille royale.

Il a déclaré dans un communiqué de presse : “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”

Le livre actuellement sans titre du prince Harry devrait sortir vers la fin de l’année prochaine.

