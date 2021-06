Famille royale EN DIRECT: la reine «n’a pas rencontré Lilibet lors d’un appel vidéo» – La réclamation d’un initié du Sussex est rejetée | Royale | Nouvelles

in

Il avait été affirmé que le duc et la duchesse de Sussex avaient présenté leur fille au monarque lors d’un appel vidéo dès leur retour de l’hôpital après sa naissance. Un initié a déclaré au magazine américain People que Harry et Meghan “étaient très excités et avaient hâte de partager l’arrivée de leur fille”.

Mais maintenant, une source du palais a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas eu d’appel vidéo entre la reine et son arrière-petite-fille.

Et le Mail on Sunday a rapporté que le palais abandonnait sa politique de « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer » et ne resterait pas silencieux face aux « fausses vérités ».

Cela vient après des rapports contradictoires sur la question de savoir si Harry et Meghan ont demandé à Sa Majesté de nommer leur bébé Lilibet, qui était le surnom de famille du monarque dans l’enfance.

La source a déclaré au journal : “Aucun appel vidéo n’a eu lieu.

“Les amis des Sussex semblent avoir donné des informations trompeuses aux journalistes sur ce que la reine avait dit et cela a fait basculer le tout.

“Le palais ne pouvait pas nier l’histoire selon laquelle c’était une fausse vérité.”

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, une sœur cadette du fils de deux ans des Sussex, Archie, est née plus tôt ce mois-ci à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie.

Harry, qui est sixième sur le trône, et l’ancienne actrice Meghan vivent dans un manoir à Montecito après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière.

Express.co.uk a contacté Buckingham Palace pour commentaires.

Mise à jour de 8h05: la reine donne la priorité à la réputation de la monarchie par rapport à la dispute publique avec Meghan et Harry

La reine est trop concentrée sur la réputation de la monarchie pour avoir une dispute publique avec Meghan et Harry, selon un expert royal.

Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a insisté sur le fait que l’une des principales priorités de la reine était l’intégrité et la réputation de la famille royale.

Lors d’une interview avec Express.co.uk, M. Sacerdoti a noté que les objectifs de la famille royale diffèrent de ceux de Meghan Markle et du prince Harry.

Leurs critiques à l’encontre de la famille royale ont été très publiques, mais M. Sacerdoti a fait valoir que la famille royale est plus susceptible de continuer à ne pas répondre à la paire.

Mise à jour de 7h45: la faille de Harry et William ne sera jamais réparée tant que la «confiance n’est pas rétablie»

La faille du prince Harry et du prince William ne sera jamais réparée tant que “la confiance ne sera pas rétablie”, selon un expert royal.

L’auteur royal Robert Jobson a déclaré à GB News: “Le problème qu’ils ont eu jusqu’à présent est que toute conversation avec le prince Charles ou le prince William semble d’abord être diffusée à la télévision américaine et le tout est public.

“Jusqu’à ce qu’il y ait un élément de confiance entre tous ces personnages, je ne vois pas comment ils peuvent aller de l’avant.

“Nous avons eu cette dispute cette semaine avec la BBC et des lettres juridiques pour une histoire qui était vraie.”

Mise à jour de 7h40: le faible de Biden pour Queen – “M’a rappelé ma mère”

Joe Biden a déclaré que la reine lui avait rappelé sa mère après leur rencontre au château de Windsor dimanche.

S’adressant aux journalistes après sa visite, le président américain a déclaré : “Je ne pense pas qu’elle serait insultée mais elle m’a rappelé ma mère.

“En termes de look d’elle et juste de générosité.”