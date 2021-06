Famille royale EN DIRECT: la visite de Harry est snobée par DEUX membres de la famille royale – ” Marre du drame du Sussex ” | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex s’est rendu en Grande-Bretagne pour la deuxième fois seulement depuis Megxit pour le dévoilement de la statue au palais de Kensington jeudi. Mais la reine est en visite en Écosse pour la semaine annuelle de Holyrood.

Et une source a affirmé que Kate n’avait pas non plus assisté au dévoilement de la statue “en dit long” et que William en avait ” marre du drame ” des Sussex.

L’initié a déclaré à Page Six : « L’absence de Catherine en dit long.

«Je pense que garder les chiffres bas est une ‘excuse’ parfaite pour que Catherine reste à l’écart.

“William en a marre du drame et Catherine n’a pas besoin d’être entraînée là-dedans.

«Ils prévoient une visite familiale privée avec leurs enfants, et ce moment privé est bien plus important que la rhétorique publique.

“William est déterminé à ce que le drame du Sussex n’éclipse pas ce moment important de commémoration de sa mère qui nous a beaucoup manqué et il garde cela comme son objectif.”

Beaucoup d’attention a été portée sur William et Harry, qui ont été au centre d’une faille, avant le dévoilement de la statue.

Les fils de Diana et sa famille proche doivent assister à la cérémonie dans le Sunken Garden du palais de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Selon les rapports, le dévoilement de la statue devait être un événement plus important, mais les plans ont été réduits en raison des restrictions de Covid.

Mise à jour à 7h40 : Diana serait « hypnotisée » par Meghan et impressionnée par sa prise de parole en public

La princesse Diana aurait été “hypnotisée” par Meghan Markle, selon un biographe royal.

Écrivant dans le Mirror, Andrew Morton a déclaré: “Elle serait chaleureuse avec Catherine, sa timidité initiale sur la scène publique lui rappelant tellement sa propre trépidation initiale devant une foule hurlante.

“Quant à Meghan, elle trouverait l’énergique Américaine fascinante et intimidante.

“Diana voulait désespérément être connue pour ses discours plutôt que pour ses modes, et a pris des leçons pour apprendre à prononcer des discours.

“Elle aurait été déconcertée lors de sa première rencontre avec Meghan, une force de la nature capable de parler avec passion et précision – et le tout sans notes.”

Mise à jour à 7h30: le frère de Diana partage ses souvenirs avec les fans avant le dévoilement de la statue

Le frère de la princesse Diana a partagé un souvenir de sa défunte sœur sur ses réseaux sociaux avant le dévoilement d’une statue à sa mémoire.

Charles Spencer a partagé avec les fans royaux le souvenir d’un concert hommage qu’il a organisé en mémoire de la princesse de Galles.

Les musiciens Lighthouse Family ont fait référence à l’événement spécial sur leur compte Twitter.

Ils ont écrit: “Il y a 23 ans aujourd’hui, nous avons joué au Diana, Princess of Wales Tribute Concert à Althorp House. Un jour que nous n’oublierons jamais. Merci pour votre incroyable hospitalité @cspencer1508.”

En réponse au tweet, Earl Spencer a écrit : “Mon Dieu, je ne peux pas croire que c’était il y a 23 ans…”