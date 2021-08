Famille royale EN DIRECT: “Laissez-la se reposer” Diana filme des jours de réaction avant un anniversaire douloureux | Royale | Nouvelles

in

La princesse de Galles n’avait que 36 ans lorsqu’elle est décédée dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997, cinq ans après sa séparation du prince Charles et deux ans après leur divorce officiel. Maintenant, Kristen Stewart est prête à jouer la princesse Diana dans un nouveau biopic, Spencer.

Le nouveau film devrait sortir le 5 novembre mais, quelques jours avant le 24e anniversaire de la mort de Diana, la première bande-annonce officielle a été abandonnée.

Cependant, cela a suscité l’indignation des fans royaux appelant à ce que Diana soit autorisée à “reposer en paix”.

Une personne a tweeté : “Vont-ils un jour laisser cette femme reposer en paix ????”

Un autre a fait écho: “Tellement écoeurant, ne pouvez-vous pas tous la laisser reposer en paix?”

Un troisième a déclaré : « Glorifier les moments les plus douloureux de la vie de Diana.

“Laissez-la reposer en paix.”

Un quatrième a commenté : « C’est vraiment triste de voir des gens continuer à exploiter sa vie privée avec ces récits fictifs de divers moments personnels.

“C’est incroyablement irrespectueux envers sa mémoire.

LIRE LA SUITE: La reine «pragmatique» avait une «stratégie» pour faire face à Meghan et Harry

Dans les images, Mme Stewart, habillée à la perfection à tout moment, devient de plus en plus émotive alors qu’elle est aux prises avec des rumeurs d’affaires et échappe à des paparazzi impitoyables.

Mme Stewart ne prononce que deux mots dans la bande-annonce.

“Ils savent tout”, a déclaré à Diana Sally Hawkins, qui joue un rôle non divulgué qui semble être une confidente de la princesse de Galles.

Malgré la perte de son titre royal et de bon nombre de ses parrainages, Diana a poursuivi son travail en tant qu’humanitaire et a soutenu des causes qui lui tenaient à cœur.

Peu de temps avant sa mort, Diana a visité la Bosnie et l’Angola, où elle a été photographiée marchant dans un champ de mines portant une visière et un gilet pare-bombes.

Diana a également été le premier membre de la famille royale à serrer la main d’un homme séropositif.

Elle l’a fait sans gants, contestant publiquement l’idée que le VIH/Sida se transmettait de personne à personne par le toucher.

VOIR CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…