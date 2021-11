Famille royale EN DIRECT: le chagrin de la reine alors que Harry s’apprête à «faire basculer le palais jusqu’à ses fondations» | Royale | Nouvelles

En 2022, la reine Elizabeth II célébrera son jubilé de platine, marquant soixante-dix ans à la tête de la famille royale britannique. Sa Majesté, 95 ans, sera le premier monarque britannique à célébrer ce jalon, et les célébrations comprendront un concours de 5000 participants.

La seconde moitié de l’année voit également la publication des mémoires « intimes et sincères » du duc de Sussex, qui retrace sa vie de l’enfance à nos jours.

Annonçant le projet en juillet, l’homme de 37 ans a déclaré qu’il réfléchirait sur « les hauts et les bas » de sa vie et que ce serait « précis et totalement véridique ».

L’expert royal Daniela Elser affirme que le contenu du livre pourrait provoquer des ondes de choc au sein du cabinet après qu’un porte-parole du royal a déclaré qu’il ne devrait pas obtenir l’autorisation du projet du palais de Buckingham.

Écrivant pour le New Zealand Herald, Mme Elser a déclaré: « Le prince Harry publiera ses mémoires qui sont pratiquement garanties de faire basculer le palais jusqu’à ses fondations et de secouer les remplissages des RHS restants. »

À l’heure actuelle, on ne sait pas si le livre, qui doit être publié par Penguin Random House, retracera son départ et celui de Meghan Markle des fonctions royales ou leur déménagement aux États-Unis.

