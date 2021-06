Famille royale EN DIRECT: “Le mal du pays” Le prince Harry “prêt à admettre les faux pas qu’il a commis” | Royale | Nouvelles

Le biographe royal respecté, Robert Lacey, a déclaré qu’un “mal du pays” duc de Sussex avait ” tristement ” appelé des amis au Royaume-Uni ces dernières semaines après avoir fait face à un contrecoup suite à ses commentaires sur le prince Charles. M. Lacey, l’auteur de Battle of Brothers, a ajouté qu’Harry leur avait dit qu’il aimerait se réconcilier avec la famille royale.

Écrivant dans le Daily Mail, l’expert royal a déclaré: “‘Homesick Harry’ a appelé tristement ses amis britanniques ces dernières semaines, car ses plaintes publiques contre le prince Charles ont été si mal reçues.”

M. Lacey a déclaré que les amis “avaient essayé de lui faire remarquer le risque qu’il courait avec son flot de plaintes personnelles blessantes”.

Il a ajouté: “On m’a dit qu’Harry avait dit à des amis qu’il aimerait se réconcilier et qu’il est prêt à admettre certains des faux pas qu’il a commis.”

Cela survient alors que Harry est de retour en Grande-Bretagne avant le dévoilement d’une statue de la princesse Diana au palais de Kensington jeudi.

Une grande attention a été portée sur les frères autrefois proches Harry et le prince William, qui sont au centre d’une rupture en cours, avant l’événement.

Le mois dernier, Harry a accusé la famille royale de “négligence totale” dans sa série documentaire Apple TV, The Me You Can’t See.

Il s’en est également pris à la parentalité de son père Charles dans la série et lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert.

Les attaques de Harry sont survenues à la suite de son interview controversée avec celle de Meghan Markle avec Oprah Winfrey, qui les a vus faire une série de déclarations explosives sur la famille royale.

Mise à jour de 7h45: William, Kate et les enfants auront un moment privé avec la statue de Diana

Le prince William et Kate devraient visiter la statue de la princesse Diana avec leurs enfants en privé avant son dévoilement, selon des informations.

On pense que le duc et la duchesse de Cambridge profiteront de l’occasion pour rendre hommage au prince George, à la princesse Charlotte et au prince Louis.

L’événement de dévoilement officiel devrait avoir lieu jeudi au Sunken Garden du palais de Kensington.

Mise à jour de 7h30: Lady Louise a pris une photo en prenant la voiture de Philip pour un tour dans le parc du château de Windsor

Lady Louise Windsor était en train de pratiquer ses compétences de conduite en calèche dans le parc du château de Windsor samedi.

La passion de la jeune royale pour le sport a été enflammée par son grand-père, le prince Philip.

Le duc d’Édimbourg a légué sa voiture la plus récente à sa petite-fille dans son testament.

Sur des photos obtenues par le Daily Mail, on peut voir Lady Louise conduire la calèche, accompagnée d’un assistant.