Famille royale EN DIRECT: le plan de William connaît une augmentation inattendue après que Harry et Meghan ont quitté Firm | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont choqué le monde lorsqu’ils ont annoncé leur démission en tant que membres supérieurs de la famille royale l’année dernière. Le couple a depuis déménagé en Californie avec leur fils Archie et a accueilli une fille, Lilibet Diana.

Cependant, malgré la démission de Harry et Meghan, l’association caritative du duc et de la duchesse de Cambridge, la Royal Foundation, est devenue « de plus en plus forte ».

L’expert royal Daniela Elser a écrit dans le New Zealand Herald : « En 2021, le travail royal est poursuivi avec le professionnalisme et la vigueur de n’importe quelle entreprise et ces dernières années, la Fondation royale de Cambridge n’a fait que se renforcer, y compris financièrement.

« Cependant, quelque chose de très curieux est apparu à propos de la fortune de la Fondation: ils ont gagné 9,4 millions de livres sterling de plus l’année suivant le départ de Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex. »

L’association caritative a été créée en 2009 par William et Harry pour agir en tant qu’organisme faîtier chargé de défendre leurs divers intérêts philanthropiques.

Lorsqu’ils se sont tous les deux mariés, leurs partenaires se sont joints à l’association caritative.

Mme Elser a déclaré que lorsque Harry et Meghan étaient impliqués dans la fondation, celle-ci avait levé 12,3 millions de dollars (8,93 millions de livres sterling).

Cependant, après leur départ, le « chiffre a grimpé en flèche et a presque doublé pour atteindre 21,7 millions de dollars (15,75 millions de livres sterling) ».

Mme Elser a poursuivi: « Comme une fable contemporaine d’Ésope, les Cambridges sont devenus un tour de force dynamique, lucratif et philanthropique. »

