Famille royale en direct: le prince Andrew a terminé l’avertissement de Virginia Giuffre | Royale | Nouvelles

La princesse Anne envoie un message à l’équipe GB avant les Jeux olympiques Anne fête son 71e anniversaire aujourd’hui, et les membres de la famille royale de l’entreprise souhaiteront probablement un bon retour à la princesse travailleuse. Parallèlement à son anniversaire, Anne pourrait également célébrer si elle entre dans l’histoire dans les semaines et les […] More