Famille royale EN DIRECT: Le prince Harry a rencontré Oprah Winfrey des années avant la sortie royale avec Meghan | Royale | Nouvelles

Jon Kamen, président-directeur général de la société de médias RadicalMedia, a affirmé avoir rejoint Harry et Mme Winfrey pour une réunion dans une chambre d’hôtel à Londres en 2018. Au cours de leur rencontre, M. Kamen a affirmé avoir vu le prince Harry parler de sa santé mentale à Mme Winfrey.

Leur conversation, a déclaré M. Kamen au Wall Street Journal, a inspiré le format de leur série sur la santé mentale lancée en mai sur Apple TV +, The Me You Can’t See.

M. Kamen a déclaré à ses partenaires producteurs: “Les gars, le format de cette émission, nous l’avons vu dans cette chambre d’hôtel.”

Express.co.uk a contacté un représentant du duc de Sussex pour commentaires.

La série du prince Harry et de Mme Winfrey comprenait cinq épisodes, chacun ancré par une conversation entre le prince Harry et le journaliste.

Mais il comprenait également des entretiens avec d’autres vedettes, dont la chanteuse Lady Gaga et l’actrice Glenn Close, et des témoignages de personnes du monde entier.

Une semaine après la sortie de la série, Apple TV a également publié un épisode spécial intitulé A Path Forward, au cours duquel Harry et Mme Winfrey ont eu une vaste conversation sur la santé mentale avec les participants de la série.

Le prince Harry a annoncé pour la première fois qu’il s’était associé à Mme Winfrey pour produire une série sur la santé mentale en avril 2019.

Le duc, qui au fil des ans a fait de la santé mentale et de l’élimination de la stigmatisation qui l’entoure l’un des piliers de son travail, a déclaré à l’époque dans le cadre d’une déclaration publiée sur la page Instagram de Sussex Royal : “Je crois vraiment qu’un bon mental la santé – la forme mentale – est la clé d’un leadership puissant, de communautés productives et d’un moi déterminé.

“C’est une énorme responsabilité de bien faire les choses alors que nous vous apportons les faits, la science et la prise de conscience d’un sujet si pertinent en ces temps.

“Notre espoir est que cette série soit positive, instructive et inclusive – partageant des histoires mondiales d’un esprit humain sans précédent qui se défend des endroits les plus sombres, et l’opportunité pour nous de mieux nous comprendre nous-mêmes et ceux qui nous entourent.

“Je suis incroyablement fier de travailler aux côtés d’Oprah sur cette série vitale.”

