Famille royale EN DIRECT: le prince Harry «furieux» contre le camouflet de l’événement royal – les Sussex «punis» | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au Commonwealth Day Service à l’abbaye de Westminster en mars 2020 pour leur dernier engagement avant de quitter leurs fonctions royales. Mais le biographe royal respecté Robert Lacey a affirmé que Harry était resté “furieux” par leur traitement lors de l’événement.

M. Lacey a déclaré que pendant que William et Kate participaient à la procession avec la reine et d’autres membres de la famille royale, Harry et Meghan étaient obligés de “se déplacer vers leurs sièges” comme tous les autres participants.

Le couple a été contraint de “prendre sa place sur la touche” aux côtés du prince Edward et de Sophie Wessex.

Écrivant dans l’édition mise à jour de son livre Battle of Brothers, M. Lacey a déclaré que les Sussex avaient été « punis » parce qu’ils avaient été « tellement bousculés et agressifs » avec Megxit.

Le couple a été radié de l’ordre de service, que l’expert royal a décrit comme un « camouflet en noir et blanc – clairement exposé à tous ».

M. Lacey a ajouté qu’il n’aurait ” rien coûté ” d’inclure Harry et Meghan dans le service pour une dernière fois, car leur ” rétrogradation brutale était cruellement apparente “.

Il a poursuivi: “Quand Harry a entendu que lui et Meghan avaient été si graphiquement mis de côté lors de cette dernière apparition, il était furieux.

“L’asservissement d’un ‘rechange’ – l’une des raisons fondamentales de cette très triste séparation des chemins – n’aurait pas pu être illustré de manière plus frappante.”

Les Sussex étaient assis au deuxième rang derrière la reine, le prince Charles, Camilla et le duc et la duchesse de Cambridge pendant le service.

Des tensions étaient apparentes entre les Sussex – qui vivent maintenant en Californie – et la famille royale.

Mise à jour de 7h45: Charles a financé Harry avec une ” somme substantielle ” après Megxit

Le prince Charles a continué à financer les Sussex après leur départ, révèlent les comptes.

Harry a affirmé à la télévision que sa famille “m’a coupé financièrement” dans une interview explosive avec Oprah Winfrey.

Mais les comptes de Clarence House, publiés aujourd’hui, montrent que le prince de Galles a fourni au duc et à la duchesse de Sussex une « somme substantielle ».

Mise à jour à 7h30 : Harry et William sont invités à prendre le temps de « réconciliation et de parler sérieusement » lors de l’événement Diana

Le prince Harry et le prince William ont été invités par un expert royal à prendre le temps de se réconcilier lors de leur réunion attendue la semaine prochaine lors du dévoilement d’une statue de la princesse Diana.

Le biographe royal Robert Lacey a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: “Sûrement, quand ils seront réunis pour honorer leur mère et ce que Diana représentait, ce sera le moment où nous pourrons espérer une sorte de réconciliation et une conversation sérieuse.

« Sinon, s’ils se contentent d’apparaître ensemble en public devant la statue et qu’il n’y a rien de plus, je pense que nous conclurions à juste titre qu’il s’agit d’un geste superficiel.