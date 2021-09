Famille royale EN DIRECT: Le prince Harry organisera un événement majeur avec la première dame américaine Jill Biden AUJOURD’HUI | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex et la Première Dame uniront leurs forces pour l’événement virtuel lundi qui honorera les athlètes des Warrior Games, leurs familles et leurs soignants. Les jeux annuels pour les blessés, les malades et les blessés en service actif et les vétérans du service militaire américain ont été annulés cette année en raison de Covid.

Harry, qui vit en Californie après avoir quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle l’année dernière, et Mme Biden avaient prévu d’y assister en personne avant l’annulation des jeux, qui devaient se tenir à Orlando.

Une série d’événements virtuels se tiendra plutôt du 13 au 17 septembre.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et Ken Fisher, président-directeur général de la Fisher House Foundation, rejoindront le duc et la première dame pour l’événement virtuel d’aujourd’hui.

La duchesse de Sussex ne figurait pas sur la liste des participants.

Harry et Mme Biden se sont déjà liés par leur travail sur les problèmes des anciens combattants.

Joe Biden et sa femme ont déjà assisté aux Duke’s Invictus Games.

Et Harry a assisté pour la première fois aux Warrior Games en 2013.

Aujourd’hui sera le premier événement conjoint du duc et de Mme Biden depuis son entrée à la Maison Blanche.

Mise à jour de 7h45: Kate félicitée pour le traitement «remarquable» d’un jeune patient atteint de cancer

La duchesse de Cambridge a été félicitée pour avoir été « si attentionnée et attentionnée » dans son traitement d’une petite fille de cinq ans atteinte d’un cancer.

La mère de Mila, Lynda Sneddon, a dit BONJOUR ! magazine: “Je ne peux pas exprimer à quel point la duchesse de Cambridge a été remarquable. Elle était si attentionnée et prévenante.

“J’ai vraiment eu l’impression qu’elle était une mère dans la façon dont elle parlait à Mila.

“Il y avait des défis, à cause de toutes les restrictions de Covid et du port de masques, mais elle a dit qu’elle voulait faire un gros câlin à Mila.”

Mise à jour de 7h40: le frère de Meghan écrit une autre lettre au couple royal

Le demi-frère de Meghan Markle a écrit au duc et à la duchesse de Sussex une autre lettre avant son apparition imminente sur le Big Brother VIP australien.

Thomas Markle Jr a écrit une lettre au prince Harry lui disant de ne pas épouser sa demi-soeur en avril 2018.

L’homme de 55 ans a qualifié la duchesse – avec qui il n’a aucune relation – de « très superficielle » et a averti Harry qu’elle « ruinerait » sa vie peu de temps avant leur mariage.

Avant son apparition dans la prochaine série de Big Brother VIP de Channel Seven, M. Markle a apparemment décidé de contacter sa demi-soeur et Harry.

Mise à jour à 7h30: Kate effectue une visite secrète en France pour célébrer le mariage de son frère James avec Alizée

Kate et le prince William se sont rendus en France avec leurs enfants samedi pour assister au mariage de James Middleton avec Alizée Thevenet.

James et sa fiancée française se sont finalement mariés après avoir dû reporter à deux reprises leur mariage en raison de la pandémie de coronavirus.

Le mariage a eu lieu dans le village de Bormes-les-Mimosas, où le père d’Aizee vit et dirige une auberge rustique.

Les invités comprenaient les Cambridges et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.