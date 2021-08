Famille royale EN DIRECT: le prince Harry pourrait demander de l’aide à un autre membre de la famille royale avec des mémoires explosives | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex, qui vit en Californie avec Meghan Markle après que le couple a quitté ses fonctions royales l’année dernière, écrit un livre révélateur sur sa vie avec le nègre JR Moehringer. Et Eugénie – qui reste proche de Harry – sera probablement la seule royale contactée pour obtenir de l’aide, selon une source.

L’initié a déclaré au Sun: “Je ne pouvais qu’imaginer Eugénie parler ou être approchée car c’est quelqu’un avec qui Harry est toujours en contact régulier.”

Eugénie reste proche du duc et de la duchesse de Sussex à la suite de Megxit et de leur interview avec Oprah Winfrey.

Elle et son mari Jack Brooksbank vivent dans l’ancienne maison de Harry et Meghan à Windsor, Frogmore Cottage, avec leur fils August.

Les Sussex ont quitté la famille royale en mars 2020 pour une nouvelle vie en Amérique.

Il a été annoncé le mois dernier que Harry publierait ses mémoires l’année prochaine.

Le duc a promis que le livre serait un récit « exact et entièrement véridique » de sa vie.

Harry a déclaré qu’il écrivait le livre “pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu”.

Express.co.uk a contacté le porte-parole du duc de Sussex pour commentaires.

Mise à jour de 8h: l’impact de Meghan et Harry aux États-Unis s’installe – “Plus de bagages qu’un entrepôt Louis Vuitton”

La poussière d’étoiles de Meghan Markle et du prince Harry a commencé à s’estomper maintenant que le couple s’est installé aux États-Unis, a affirmé un expert royal.

Écrivant dans news.com.au, la commentatrice royale Daniela Elser a déclaré: “Beaucoup de choses peuvent changer en 15 mois, en particulier lorsque Harry et Meghan ont passé la majeure partie de cette année à partager leur” vérité “avec toute l’urgence refoulée d’un récent professeur de yoga divorcé qui a commencé à tenir un journal.

“Oui, ils ont peut-être démontré encore et encore leur empressement à se lancer dans des œuvres caritatives mais ce qui les définit aujourd’hui n’est pas leur dure greffe mais le tumulte et le drame qu’ils ont déclenché sur la maison royale et sa famille.

“Ce que cela signifie, c’est que le couple n’apporte plus simplement avec eux la poussière d’étoile magique de la royauté mais plus de bagages qu’un entrepôt Louis Vuitton.

“Par conséquent, s’étant transformés en personnalités publiques polarisantes et séparatrices, sont-ils toujours les invités de prix qu’ils auraient pu être?”

Mise à jour à 7h45: Thomas Markle affirme que Meghan a snobé les fleurs d’anniversaire qu’il a envoyées

Thomas Markle prétend avoir envoyé à Meghan un bouquet de roses pour son anniversaire spécial, mais il a prétendu qu’elle n’avait pas encore répondu au cadeau d’anniversaire.

Les fleurs d’anniversaire envoyées par son père auraient également inclus un hommage à ses enfants, Archie et Lilibet.

Selon TMZ : « Thomas a envoyé des fleurs à Meghan pour son 40e anniversaire, ainsi qu’une carte personnalisée qui disait simplement : « Je vous souhaite un joyeux anniversaire et des jours meilleurs.

Le rapport a poursuivi: “On nous a dit que le bouquet comprenait une douzaine de roses rouges avec deux roses jaunes au milieu, signifiant les deux enfants de Meghan et du prince Harry.”

Mise à jour de 7h30: la reine «a hâte de revenir à la normale» alors que la famille royale se dirige vers Balmoral

La reine aurait « envie de revenir à la normale » lors du premier voyage familial du cabinet à Balmoral depuis que Covid a frappé la Grande-Bretagne.

Un initié au nord de la frontière a déclaré au Sun: «La reine veut juste craquer.

“Elle a hâte de revenir à la normale comme tout le monde.”