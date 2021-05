Famille royale en direct: le prince Harry ressentira un traumatisme lors de l’ouverture de la statue de la princesse Diana | Royale | Nouvelles

Harry et William doivent tous deux assister à la cérémonie au palais de Kensington – mais les rumeurs grandissent selon lesquelles le duc de Sussex pourrait boycotter l’événement. Le prince a admis qu’il avait “peur” de retourner au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip et qu’il avait trouvé que Londres était “un déclencheur”.

Et les initiés pensent qu’il a été contrarié par le traitement froid qu’il a reçu de certains membres de sa famille en raison de ses commentaires aux médias.

Il a fait des commentaires sur ” The Me You Can’t See “, une série Apple TV + qu’il co-anime sur la santé mentale.

Apparaissant sur TalkRadio, Charlie Rae, qui a écrit un certain nombre de livres sur la famille royale, a averti que Harry pourrait trouver le dévoilement difficile.

Il a déclaré: «Harry a dit qu’il avait ressenti un traumatisme revenir pour les funérailles du prince Philip, eh bien, il va ressentir plus de traumatisme parce qu’il continue de critiquer sa propre famille.

« Ce sera très intéressant de voir l’accueil qu’il recevra.

«Je suis sûr qu’il recevra un bon accueil, je le pense sincèrement, de la part du prince William et de Charles.

“C’est parce qu’ils font quelque chose de spécial et que tous les deux vont faire leurs propres discours.”

Mise à jour à 8h05: Meghan Markle a déclenché un appel pour “finir ce que la révolution américaine a commencé” et “brûler la monarchie”

Meghan Markle a déclenché des appels aux États-Unis pour « finir ce que la révolution américaine a commencé » et « brûler » la monarchie après ses révélations à couper le souffle sur la vie royale.

Meghan et le prince Harry sont au centre d’un intérêt et d’une controverse sans précédent depuis leur décision de se retirer de la famille royale.

Le couple a depuis parlé ouvertement de leurs luttes derrière les murs du palais.

Harry, en particulier, a récemment révélé comment le fait d’être royal affectait sa santé mentale et a fait valoir que son enfance avait souffert de la façon dont la reine et le prince Philip avaient élevé son père, le prince Charles.

Mise à jour de 7h45: plus d’attaques TV! La reine exhortée à REFUSER l’approbation des apparitions du prince Harry

La reine a été invitée à refuser d’approuver les futures apparitions télévisées du prince Harry après avoir accusé la famille royale de “négligence totale” lors de ses nouvelles docuseries Apple TV.

Dans sa nouvelle série documentaire Apple TV The Me You Can’t See, Harry a fustigé sa famille pour “négligence totale” tout en expliquant à Oprah Winfrey pourquoi il voulait partir pour protéger sa santé mentale.

Maintenant, il a été rapporté que le duc de Sussex avait demandé l’approbation de sa nouvelle série à la reine, mais ne lui aurait peut-être pas dit toute l’ampleur de son coup sur cette famille.

À la suite des révélations choquantes, il a été demandé aux lecteurs d’Express.co.uk entre 13 h 10 le 27 mai et 11 h 15 le 29 mai si la reine devait refuser l’autorisation d’une autre émission de télévision sur le prince Harry.