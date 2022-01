Famille royale EN DIRECT: le prince Harry «très heureux» avec Megxit après avoir quitté la société «toxique» | Royale | Des nouvelles

Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont quitté leurs rôles de membres supérieurs de la famille royale pour poursuivre une vie financièrement indépendante aux États-Unis, où ils vivent avec leurs deux enfants Archie et Lilibet. Après leur départ, le couple a signé un certain nombre de contrats lucratifs avec les géants du streaming Spotify et Netflix, et a également continué à poursuivre son travail philanthropique via sa fondation Archewell.

Et la rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward, affirme que Harry en particulier est « très heureux » de leur vie deux ans après le Megxit.

Mme Seward a déclaré au Mirror: «J’entends dire que, malgré tout, Harry est très heureux de son sort.

« Il a réussi à rompre avec la vie royale » toxique « , ce que sa mère a toujours voulu faire mais n’a jamais pu le faire. »

