Famille royale EN DIRECT: le prince Harry va « sortir le pistolet » de William alors que la couverture de Time porte la marque « poignarder dans le cœur » | Royale | Nouvelles

Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultants, a déclaré que la récente couverture du magazine Time du duc et de la duchesse de Sussex était un “coup de poignard au cœur” de la monarchie. L’expert a également affirmé que la stratégie de Harry était de “dépasser” le duc de Cambridge, ajoutant qu’elle avait été “magnifiquement exécutée”.

M. Schiffer a déclaré à Newsweek: “La stratégie élaborée par Harry est de surpasser William et d’être considéré comme le prince authentique sur la scène mondiale et cela a été magnifiquement exécuté. Ils sont très disciplinés.

“La combinaison des fuites et du fait qu’ils se présentent en partie comme victimes de certains comportements et en plus de cela, se connectant de manière si authentique avec les publics mondiaux de la génération Z et du millénaire et leur permettant de ressentir réellement ce que c’est que d’interagir avec un membre de la famille royale, qui sur le plan humain a été puissante.

“Meghan et Harry décrocher une couverture des 100 personnes les plus influentes de Time Magazine seront considérés comme un coup de poignard au cœur de la réputation de la monarchie en raison de la plus grande crédibilité implicite qu’elle leur confère et de leurs précédentes réclamations contre la couronne.”

Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Amérique.

Ils vivent maintenant en Californie avec leurs deux enfants Archie et Lili.

Les Sussex ont attaqué la famille royale dans leur interview controversée d’Oprah Winfrey en mars.

Plus tôt ce mois-ci, ils ont été dévoilés sur la liste Time des 100 personnes les plus influentes de 2021.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour de 8h35: Eugénie partage son nouveau surnom de bébé royal alors qu’elle écrit un doux message

La princesse Eugénie a envoyé un adorable message à la princesse Béatrice et à son mari suite à la naissance de leur petite fille.

Le post Instagram jaillissant d’Eugénie aux nouveaux parents disait: “À mes très chers Beabea et Edo.

« ​

Mise à jour de 8h35: le bébé de Beatrice incite à un remaniement de la succession

La princesse Béatrice a annoncé la naissance de sa petite fille, le quatrième royal baby de 2021.

Maintenant que Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi ont eu leur premier enfant, la ligne de succession au trône a été modifiée. Où se situe le nouveau bébé royal dans la ligne de succession?

Il y a maintenant eu un remaniement majeur dans la ligne de succession officielle au trône – y compris des changements pour la princesse Eugénie, August Brooksbank et même Zara Tindall.

Mise à jour à 8h30: Alizee “est tombée amoureuse” de la robe de mariée de Carole Middleton avant le grand jour

James Middleton a épousé Alizée Thevenet la semaine dernière lors d’une belle cérémonie avec un hommage émouvant caché.

“Mon quelque chose emprunté était en fait ma robe de ma belle-mère Carole qui l’a portée pour la dernière fois il y a 41 ans le jour de son mariage en juin 1980”, a déclaré Alizee à Hello!

“Tout en parlant de robes avec Carole et en partageant des idées pendant le verrouillage pour m’inspirer, j’ai essayé sa robe de mariée et j’en suis tombée amoureuse”, a-t-elle poursuivi.

Mise à jour de 8h25: les farces de Philip lui ont régulièrement causé des ennuis avec Queen, dit William

Le prince Philip a toujours été connu comme un farceur, mais les petits-enfants de feu le duc sont sur le point de révéler comment une farce particulière lui causerait beaucoup de problèmes avec la reine.

Le prince William, Zara Phillips et son frère Peter Phillips font partie des petits-enfants royaux qui discuteront des bouffonneries de feu le duc d’Édimbourg dans le prochain documentaire de la BBC sur l’épouse la plus ancienne de Grande-Bretagne.

Dans le clip teaser de 73 secondes, le duc de Cambridge explique comment Philip enroulerait la reine lors de barbecues familiaux à l’aide d’un tube plein de moutarde.