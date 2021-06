Famille royale EN DIRECT: le prince William a «jeté Harry» – voulait être séparé de Meghan | Royale | Nouvelles

in

Le biographe royal respecté Robert Lacey a déclaré que malgré les hypothèses que le duc de Sussex avait déclenché la scission, la décision avait en fait été initiée par le duc de Cambridge qui souhaitait être séparé de Meghan au jour le jour. M. Lacey, l’auteur de Battle of Brothers, a affirmé que William avait pris des mesures après une “confrontation furieuse” avec son jeune frère en octobre 2018 à la suite d’allégations, démenties par les Sussex, selon lesquelles Meghan aurait intimidé le personnel royal.

L’auteur royal a déclaré que William “voulait que Meghan soit retirée … de la maison commune jusqu’alors harmonieuse que lui et son frère avaient opéré ensemble pendant la majeure partie d’une décennie”.

Écrivant dans Battle of Brothers, sérialisé par The Times, M. Lacey a déclaré: “Lorsque les récits de la faille ont commencé à s’infiltrer au cours des mois d’hiver qui ont suivi, il était généralement supposé que le volatile Harry devait avoir donné le ton à la scission de la ménage commun du palais de Kensington.

“C’était le frère qui est visiblement parti, partant pour installer une nouvelle maison à Windsor, avec des bureaux pour lui et Meghan à Buckingham Palace.

“Mais c’était l’inverse. C’est William qui a fait le pas décisif.

“Après sa furieuse confrontation avec son jeune frère à l’automne 2018, le prince a demandé à Simon Case d’entamer immédiatement le processus de division de leurs deux foyers.

“William souhaitait être séparé de Meghan au quotidien – et cela signifiait également être séparé de son frère.”

“‘William’, dit un ami, ‘a jeté Harry dehors.'”

Il a été annoncé en mars 2019 que les Sussex se séparaient de leur foyer commun du palais de Kensington avec les Cambridges.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour de 8h05: Mike Tindall fait l’éloge de Queen alors que l’anniversaire marquant se profile

Mike Tindall a fait l’éloge de la reine “incroyable” et l’a remerciée pour sa gentillesse depuis qu’il a rejoint la famille royale avant son 10e anniversaire de mariage et celui de Zara le mois prochain.

Il a déclaré: «Je ne peux que dire à quel point ils ont été gentils avec moi et à quel point ils ont été accueillants avec moi depuis qu’ils ont rejoint la famille.

« Et comment ils ont bien accueilli ma famille.

“J’ai toujours eu l’impression d’en faire partie et je pense que c’est dû au fait que la reine est une femme incroyable.”

Mise à jour de 8h: Kate planifie une fête d’anniversaire «spéciale» pour William après une année difficile

La duchesse de Cambridge prévoit une journée “spéciale” pour aider son mari William à fêter son anniversaire, selon un expert royal.

Le prince William aura 39 ans le lundi 21 juin et devrait marquer l’occasion au palais de Kensington avec sa femme et ses trois jeunes enfants.

La biographe royale Katie Nicholl a dit OK ! magazine : “Kate rend toujours les anniversaires et les célébrations spéciaux pour William et les enfants. Elle ressemble beaucoup à sa mère Carole à cet égard.

“Elle sera consciente que cette année a été difficile pour William et voudra que son anniversaire et la fête des pères soient spéciaux pour lui.”