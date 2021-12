Famille royale EN DIRECT : le « souci » de Kate et William pour la sécurité après un changement majeur en matière de sécurité | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, et Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans, feraient partie des membres du cabinet qui auraient exprimé leur « préoccupation » face à un changement de sécurité qui leur ferait perdre certains de leurs plus fidèles et de longue date. agents de protection individuelle. La réorganisation de l’arrangement de sécurité de la famille royale est orchestrée par le commandant de la police métropolitaine, Helen Millichap, qui est en charge du commandement de la protection.

Le Daily Mail rapporte : « Les agents de protection occupent des postes tout à fait uniques avec les MRF [members of the Royal Family]. Ils sont avec eux 24 heures sur 24 et il faut naturellement beaucoup de temps pour établir une bonne relation de confiance.

«Plusieurs officiers très appréciés et respectés ont été démis de leurs fonctions, et ce, sans faute de leur part. C’est simplement à cause de cette envie de bousculer un peu les choses, parfois pour le plaisir semble-t-il. Tout le monde en est mécontent, notamment certains des principaux [royals]. «

Cela survient après que la reine a fait face à une alerte à la sécurité lorsqu’un homme portant ce que la police a appelé « une arme offensive » a été arrêté sur le terrain du château de Windsor le matin de Noël.

