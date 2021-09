Famille royale EN DIRECT: Les fans de Meghan Markle furieux contre le Royaume-Uni – “Ne mettra pas le pied sur cette île” | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et ont déménagé aux États-Unis dans un mouvement baptisé Megxit. S’adressant à Twitter, les fans de Meghan ont commenté un article affirmant que le racisme en Grande-Bretagne était “insidieux”.

L’utilisateur de Twitter S Bonnet a écrit : “Ma vision de l’Angleterre et des Anglais ne sera plus jamais la même.

“J’ai annulé mon voyage que j’avais réservé après leur mariage. Je ne mettrai pas un pied sur cette île. Cela a vraiment été si choquant.”

L’utilisateur de Twitter Theresa a ajouté : “Pareil pour moi. J’ai toujours voulu visiter Londres. Pas maintenant.”

Un troisième utilisateur de Twitter, TfoG573, a commenté : « Je voulais aussi visiter l’Angleterre. J’ai de la famille là-bas et je voulais leur rendre visite.

“Mais, après la façon dont ils ont traité Meghan et Harry, je ne pense pas que je veux mettre le pied sur le sol anglais. J’ai vu l’Angleterre sous un jour totalement différent. Je prie pour mes cousins ​​à Birmingham tout le temps.”

Harry et Meghan ont quitté la famille royale en mars 2020 et vivent maintenant en Californie avec leur fils de deux ans Archie et leur fille Lili, née en juin.

Les Sussex ont accusé un royal anonyme – pas la reine ou le prince Philip, d’avoir fait un commentaire raciste à propos d’Archie avant sa naissance dans leur interview controversée avec Oprah Winfrey.

Buckingham Palace a déclaré dans un communiqué que “les souvenirs peuvent varier”.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour à 8h15: Beatrice brise le silence de Twitter alors que Royal partage d’adorables nouvelles photos de baby bump

La princesse Béatrice a rompu son silence sur Twitter pour partager de nouvelles photos adorables d’elle berçant son baby bump.

Le royal de 33 ans a tweeté aujourd’hui pour partager les images publiées par Forget Me Not Children’s Hospice.

Béatrice est la marraine royale de la cause et a officiellement ouvert la propriété construite à cet effet de l’hospice Russell House en 2012.

Mise à jour de 8h: les Britanniques furieux font rage contre les panneaux d’affichage anti-monarchie au Pays de Galles

Les Britanniques sont furieux après qu’un certain nombre de panneaux d’affichage anti-monarchie soient apparus au Pays de Galles.

Une campagne menée par le groupe de pression Republic, affirme avoir collecté plus de 25 000 £ grâce à sa campagne de panneaux d’affichage contre la famille royale.

Dans sa dernière série de panneaux d’affichage, principalement installés au Pays de Galles, le groupe de pression a explicitement ciblé le prince Charles.

L’un, vu au Pays de Galles, lit en gallois et en anglais : “Le Pays de Galles n’a pas besoin d’un prince.”

Les vues ont suscité l’indignation des Britanniques royalistes qui se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs frustrations.

Mise à jour de 7h40: Sophie parle franchement de son problème de santé

Sophie Wessex a mis à nu les effets secondaires cauchemardesques qu’elle a subis pendant la ménopause dans le but de sensibiliser.

Marquant une année de son parrainage royal au Wellbeing of Women’s Chair, la comtesse de Wessex, 56 ans, a expliqué qu’elle était aux prises avec un effet secondaire inattendu.

Racontant sa propre expérience avec la ménopause, Sophie a admis qu’elle avait été confrontée à une perte de mémoire.

“Vous ne pouvez soudainement plus vous rappeler de quoi diable vous parliez”, a déclaré le royal au professeur Dame Lesley Regan lors d’un appel virtuel.

Mise à jour de 7h20: William lance un avertissement sévère au milieu d’un «immense» défi climatique

Le prince William a mis en garde contre les “immenses” défis auxquels notre planète est confrontée dans un nouveau livre.

Le livre de William, Earthshot: How to Save our Planet, exhorte à prendre des mesures pour lutter contre la crise climatique.

Le duc de Cambridge annoncera vendredi les premiers finalistes de son programme environnemental, le prix Earthshot, et a publié le livre sur le prix avant la remise des prix.

Dans l’introduction, le royal a déclaré que les faits semblaient «terrifiants» alors que le monde connaît une urgence climatique.