Famille royale EN DIRECT: les fans de Meghan Markle se retournent furieusement contre le prince William – une rangée de racisme éclate | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge, qui est président de la Football Association, a publié une déclaration sévère sur Twitter après que les joueurs noirs Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka aient été soumis à de viles attaques racistes sur les réseaux sociaux. Alors que de nombreux fans royaux ont salué sa déclaration publique, ceux qui sont farouchement fidèles à la duchesse de Sussex ont profité de la dispute pour revenir sur la tempête de racisme qui a englouti la famille royale plus tôt cette année.

Certains ont déclaré que William, 39 ans, n’avait pas répondu de manière adéquate aux affirmations de Meghan et Harry selon lesquelles la couleur de la peau de leur fils avait été un problème pour un membre anonyme du cabinet, qui, selon eux, avait fait des commentaires racistes sur le bébé avant sa naissance.

Quelques jours après la diffusion de leurs allégations, William a déclaré que “nous ne sommes vraiment pas une famille raciste” lorsqu’il a été interrogé par un journaliste.

Mais certains fans pensent clairement qu’il aurait dû aller plus loin pour montrer publiquement sa solidarité avec Meghan et Harry, un an après que le couple a démissionné de ses rôles royaux supérieurs.

La déclaration de William sur Twitter disait : « Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir.

« Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux.

« Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. »

Il a signé le message avec son initiale “W”.

Imani Gandy, rédactrice en chef et spécialiste du droit et des politiques de Rewire News Group, dont le pseudonyme sur Twitter est @AngryBlackLady, a tweeté en réponse: “Oooh maintenant, faites les abus racistes visant Meghan Markle. tire la chaise.

Une autre personne a déclaré: “Bien que j’apprécie que le prince William ait dénoncé les commentaires racistes envers les joueurs de football, où était ce soutien lorsque Meghan Markle était victime d’intimidation, envisageant même de mettre fin à ses jours à cause des commentaires?

Et pourtant, un troisième a déclaré que la communauté noire “aurait accueilli favorablement cette déclaration de William s’il avait condamné le racisme contre Meghan en tant que futur roi et avait également publié son rapport de transformation et condamné le racisme au Royaume-Uni”.

Écrivant pour The Root, Tonja Renee Stidhum a déclaré que le prince William et Kate auraient dû publier une “déclaration approfondie et une véritable expiation pour” les prétendus commentaires racistes que Meghan a déclarés qu’un membre de la société avait fait à propos du petit Archie.

S’adressant aux Cambridges, elle a déclaré: “Ou allez-vous vous taire / vous taire à propos de celui-là? regarde par-dessus des lunettes.”

VOIR CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT.

Mise à jour de 8h01: Kate Beckinsale compare la perte de son père enfant à la mort de la princesse Diana

Kate Beckinsale a parlé franchement de sa perte et de la façon dont elle la relie à la douleur du prince Harry et du prince William de perdre la princesse Diana.

L’actrice a raconté ce qu’elle avait ressenti lorsqu’elle a découvert que la princesse Diana était décédée après avoir vécu une expérience similaire. Elle a déclaré au podcast Armchair Expert Dax Shepard qu’elle n’avait que 5 ans lorsqu’elle a découvert que son père était décédé.

Mme Beckinsale a déclaré: “Je me souviens quand leur mère est décédée, j’étais à New York et je les ai vus dans le contexte d’autres personnes en deuil pour quelqu’un qu’elles ne connaissaient pas.

“Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, je sais vraiment ce que ça fait.'”

Mme Beckinsale a ajouté: “Quand il y a un événement cataclysmique, cela met tout en évidence.”

Mise à jour à 7h53: crise de la reine alors que la Jamaïque envisage d’envoyer une lettre exigeant des réparations pour esclavage: “bien en retard”

La reine est confrontée à une crise royale alors que la Jamaïque envisage d’envoyer une lettre exigeant des réparations pour esclavage.

La nation du Commonwealth est sur le point de demander à la Grande-Bretagne des milliards de livres de compensation pour la traite atlantique des esclaves dans l’ancienne colonie britannique.

La politicienne jamaïcaine Olivia Grange, qui est ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, a révélé qu’une pétition avait obtenu l’approbation du Conseil national des réparations de la Jamaïque.

Elle a ajouté qu’il sera déposé en attendant l’avis du procureur général et de trois équipes juridiques.

Le procureur général l’enverra ensuite à la reine.

Elle a déclaré: “Nous espérons une justice réparatrice sous toutes les formes que l’on pourrait attendre s’ils veulent vraiment garantir que nous obtenions justice des injustices pour réparer les dommages subis par nos ancêtres.

“Nos ancêtres africains ont été expulsés de force de leur foyer et ont subi des atrocités sans précédent en Afrique pour effectuer des travaux forcés au profit de l’Empire britannique.

“La réparation est bien en retard.”