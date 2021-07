Famille royale EN DIRECT: les messages privés de Kate à Meghan exposés – campagne en cours | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge aurait été en contact “beaucoup plus” avec la duchesse de Sussex depuis l’arrivée de Lili le mois dernier. Une source a affirmé que cela faisait partie des efforts de la famille royale pour amener le prince Harry et Meghan « à s’adoucir un peu ».

L’initié a déclaré à Us Weekly: “Kate a beaucoup plus contacté Meghan depuis [Lilibet] est née, elle envoie [notes and] cadeaux et essayer de construire une relation.

“La société a demandé aux membres du personnel de tendre la main davantage à Harry et Meghan pour les amener à s’adoucir un peu.”

Meghan est restée en Californie avec Lili et Archie, deux ans, alors que Harry est rentré au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana.

Harry et son frère le prince William, qui a été au centre d’une rupture en cours, mettront de côté leurs différences pour dévoiler la statue à la mémoire de leur défunte mère.

Ce n’est que la deuxième fois que le duc de Sussex revient au Royaume-Uni depuis le Megxit.

Harry et Meghan ont plongé la famille royale dans la crise avec leur interview d’Oprah Winfrey en mars.

Et Harry a fait d’autres commentaires controversés sur sa famille dans les semaines suivantes.

Mise à jour de 7h45: Harry et William «en contact» mais les relations restent «incroyablement tendues» – source

Le prince Harry et le prince William seraient “en contact” avant le dévoilement de la statue de la princesse Diana.

Une source a déclaré au Mirror : « Ils [William and Harry] ont été en contact mais, pour le moins, la situation reste incroyablement tendue.

« La cérémonie devrait être et signifiera finalement un rassemblement pour les bonnes raisons.

“Cette commémoration a été un projet à long terme pour William et Harry et tous les deux sont assez adultes pour mettre leurs sentiments de côté pour s’assurer que la journée se déroule sans accroc.

“Certaines choses n’ont pas besoin d’être dites, c’est un accord tacite pour faire ce qui est juste à ce moment-là, comme ils l’ont déjà dit, il s’agit de la vie de leur mère et de la célébration de son héritage.”

Mise à jour de 7h35 : Camilla ne devrait PAS devenir reine – sondage

La plupart des Britanniques ne veulent toujours pas voir Camilla devenir reine, révèle un sondage exclusif du Daily Express.

Plus de trois sur cinq pensent qu’elle ne devrait pas être couronnée reine lorsque Charles montera sur le trône. Moins d’un quart pense qu’elle devrait le faire.

Le Royaume-Uni est également divisé sur le futur rôle de Charles, 72 ans. La succession devrait dépasser l’héritier du trône, selon 41% des personnes interrogées pour ce journal. Un nombre globalement similaire – 44% – pense qu’il devrait prendre la tête de The Firm.