Famille royale EN DIRECT: Les nouveaux Fab Four ont « isolé » Meghan et Harry au milieu d’un mouvement « toxique » | Royale | Nouvelles

Charles, William, Camilla et Kate seront cependant là et ont été surnommés les « nouveaux Fab Four » alors qu’ils assument les fonctions de la reine après avoir annoncé la semaine dernière qu’elle était trop malade pour y assister.

Meghan et Harry sont francs sur la question du changement climatique, mais leur travail risque d’être éclipsé par le sommet mondial.

Lors d’une interview avec Oprah en mai, Harry a déclaré: « Je crois encore plus que le changement climatique et la santé mentale sont deux des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés. »

Cela vient du fait que Meghan et Harry se seraient « isolés » de la famille royale après avoir choisi de quitter le cabinet l’année dernière pour se concentrer sur la santé mentale de Meghan.

L’auteur royal Tom Bower a déclaré: «Harry et Meghan se sont totalement isolés. Ils semblent penser qu’ils seront plus forts en éliminant les gens, mais ils ne font en réalité que s’aliéner leur famille.

« Je crois que Meghan est une personne très têtue, mais je pense qu’elle finira par se rendre compte que ce monde isolé qu’elle et Harry ont construit pour eux-mêmes était un choix empoisonné. »

Des représentants du duc et de la duchesse de Sussex ont été contactés pour commentaires.

