Famille royale EN DIRECT : les révélations de Harry et William menacent de faire dérailler les heureuses retrouvailles royales | Royale | Nouvelles

Le baptême conjoint d’August Brooksbank et de Lucas Philip Tindall devrait avoir lieu à la chapelle royale de la Toussaint à Windsor Great Park, voyant de nombreux membres de la famille royale réunis, a-t-on appris.

Cependant, des révélations sur la relation du prince William et Harry avec les médias devraient être dévoilées demain, alors qu’une série documentaire sur le problème est diffusée.

La série BBC Two « The Princes And The Press », qui sera diffusée en deux parties, explique comment les jeunes princes ont tracé une voie différente dans leur relation avec les médias.