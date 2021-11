Famille royale en direct : les révélations de Meghan Markle et Harry mettent à nu une « vérité inconfortable » | Royale | Nouvelles

La Cour d’appel a entendu cette semaine de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’appel de l’éditeur du Mail on Sunday contre la décision d’accorder un jugement sommaire à la duchesse de Sussex sur ses revendications en matière de vie privée et de droit d’auteur. Le tribunal a appris que l’ancien secrétaire aux communications de Meghan et Harry, Jason Knauf, avait fourni des informations aux auteurs de la biographie flatteuse de Finding Freedom et que la duchesse a été contrainte de s’excuser pour avoir induit la Haute Cour en erreur.

L’expert royal Camilla Tominey a affirmé que les révélations avaient mis à nu « une autre vérité inconfortable » pour le couple.

Écrivant dans le Telegraph, Mme Tominey a déclaré: « Loin d’être sans le soutien de » l’institution « , comme ils ont décrit la monarchie à l’interviewer Oprah Winfrey, les preuves semblent raconter une histoire différente.

« Plutôt que d’être abandonné, c’est une mise en accusation accablante de l’évangile selon Harry et Meghan.

« Bien sûr, ce que nous avons vraiment appris des procédures judiciaires de cette semaine, c’est le contrôle exercé par les Sussex depuis le début – et à quel point ceux qui les entourent ont désespérément essayé de les sauver d’eux-mêmes. »

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :