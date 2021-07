Famille royale EN DIRECT: Meghan a planifié le projet Netflix des ANNÉES avant Megxit – Harry annulé | Royale | Nouvelles

in

La semaine dernière, la duchesse de Sussex a annoncé qu’elle produisait une nouvelle série animée pour Netflix, appelée Pearl. L’émission familiale suivra les “aventures héroïques” d’une fillette de 12 ans, inspirée par des femmes célèbres de l’histoire. Bien que la nouvelle ait été annoncée il y a quelques jours à peine, il est apparu que la production était en préparation depuis des années – Meghan ayant entamé des pourparlers avec Netflix il y a trois ans.

La nouvelle série animée, qui fait partie de l’accord de plusieurs millions du couple avec le géant du streaming, est en préparation depuis des années, rapporte le Telegraph.

Cela contraste fortement avec l’affirmation de Harry selon laquelle la signature d’accords commerciaux lucratifs n’était « jamais l’intention ».

Le duc a déclaré à Oprah Winfrey lors de leur interview explosive de deux heures : « Nous n’avions pas de plan.

“Cela a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement, et j’ai dû assurer la sécurité pour nous.”

Il a ajouté : « Nous n’y avions pas pensé… il y avait toutes sortes d’options différentes.

“Et, écoutez, de mon point de vue, tout ce dont j’avais besoin était d’avoir assez d’argent pour pouvoir payer la sécurité pour assurer la sécurité de ma famille.”

Mais l’équipe de Meghan et Harry a insisté sur le fait que toutes les discussions avec Netflix en 2018 concernaient exclusivement le projet Pearl.

La série animée n’était à l’origine que l’un des nombreux «projets de plaidoyer créatifs ponctuels» apportés à la duchesse en tant que royal actif.

D’autres projets comprenaient le livre de cuisine Together qui a permis de collecter des fonds pour les victimes de l’incendie de Grenfell et le numéro de septembre du magazine Vogue, qu’elle a édité en 2019.

David Furnish, le mari de Sir Elton John, sera également producteur exécutif de la série.

Le cinéaste canadien, qui est un ami proche des Sussex, a laissé entendre que Pearl était en préparation depuis longtemps.

Il a déclaré dans un communiqué qu’il était ravi qu’ils “aient enfin pu annoncer cette passionnante série animée”.

Mise à jour à 8h40 : la pression américaine s’intensifie sur Harry et Meghan au sujet de l’éthique du travail « Où va l’argent ? »

Aux États-Unis, la pression monte sur le prince Harry et Meghan Markle, selon un éminent expert royal, qui a averti que Spotify et Netflix vont bientôt “se demander où est passé l’argent”.

Le prince Harry et Meghan Markle sont sous pression « pour produire les marchandises », selon un éminent expert royal.

Cela fait près d’un an que le duc et la duchesse de Sussex ont signé un contrat avec Netflix, estimé à 150 millions de dollars. Cependant, le couple n’a annoncé que deux séries pour le géant du streaming et n’a encore publié aucun contenu.

Le couple a également signé un énorme contrat avec Spotify d’une valeur pouvant atteindre 50 millions de dollars – et n’a produit qu’un seul podcast jusqu’à présent.

Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré au programme australien Today que les patrons de Spotify et de Netflix se demanderaient bientôt où vont exactement leurs dollars durement gagnés.

Mise à jour de 8h05: la reine protectrice est restée dans les chambres de Windsor «à proximité» de la princesse Margaret après le divorce

La reine Elizabeth II “a embrassé” et a cherché à protéger la princesse Margaret à la suite de la rupture de son mariage avec Lord Snowdon, selon un majordome royal.

La sœur cadette de Sa Majesté a épousé le photographe de la société Anthony Armstrong-Jones en mai 1960, dans ce qui semblait être un mariage de conte de fées à l’époque.

Leur mariage a d’abord semblé être un mariage paradisiaque, avec un ami disant à l’écrivain Anne de Courcy “qu’ils pouvaient à peine se tenir la main”.

Mais des conflits de personnalité et des relations extraconjugales ont rapidement mis à rude épreuve le mariage, ce qui a finalement conduit à leur divorce en juillet 1978.

La reine n’a pas tardé à jeter une cape de protection autour de sa sœur alors qu’elle traversait le douloureux processus de séparation de son mari.

Paul Burrell, un ancien majordome royal, a déclaré à Closer Weekly : “Quand le mariage de Margaret se terminait, la reine l’a embrassée. Margaret passait les week-ends au château de Windsor dans des chambres proches de la reine, qu’elle avait spécialement décorées pour elle. La reine a toujours protégé sa sœur et moi pensons parfois qu’elle aurait souhaité avoir un esprit plus libre.