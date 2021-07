Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry cachent un éventuel message caché pour la reine dans une nouvelle déclaration | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont exhorté les gens à partager leurs histoires d’actes de compassion. Harry et Meghan ont déclaré que la compassion “signifie plus que la définition du dictionnaire”.

Le couple, qui vit en Californie après avoir quitté ses fonctions royales, a ajouté: “Cela signifie écouter avec des oreilles ouvertes les souffrances et les célébrations des communautés et des personnes au-delà de nous-mêmes.

“Cela signifie prendre le temps de comprendre leurs perspectives, leurs expériences et leurs besoins en fonction de ce qu’ils disent, plutôt que de supposer ce dont ils ont besoin.”

Les commentaires de Harry et Meghan pourraient être considérés comme un message caché pour la famille royale.

Dans leur interview controversée avec Oprah Winfrey, Meghan a déclaré qu’elle n’avait pas été écoutée par la monarchie lorsqu’elle a été laissée suicidaire par la pêche à la traîne en ligne.

Elle a déclaré: “Je suis allée à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l’aide.

“J’ai dit : ‘Je n’ai jamais ressenti ça auparavant, et j’ai besoin d’aller quelque part’.

“Et on m’a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait dit à d’autres membres de la famille royale que Meghan avait besoin d’aide, Harry a répondu: “Ce n’est tout simplement pas une conversation qui aurait lieu.”

Le duc de Sussex a également accusé la famille royale de “négligence totale” dans sa série documentaire Apple TV, The Me You Can’t See.

Mise à jour de 8h: le prince William ému alors que l’Angleterre jusqu’à la finale de l’Euro 2020

Le prince William a déclaré que “tout le pays” serait derrière l’Angleterre alors qu’il se qualifiait pour la finale de l’Euro 2020 après avoir battu le Danemark.

Le compte Twitter officiel du duc et de la duchesse de Cambridge a tweeté : “Quel jeu, quel résultat ! Un énorme effort d’équipe @England.

“Tout le pays sera derrière vous dimanche #ItsComingHome.”

Mise à jour à 7h45: Sarah Ferguson parmi les membres de la famille royale pour féliciter Three Lions après une victoire historique

Sarah Ferguson a félicité les héros anglais de l’Euro 2020, tout en souhaitant au meneur de jeu danois Christian Eriksen un « prompt rétablissement ».

La duchesse d’York a tweeté : « Gareth Southgate et @England, nous vous annonçons.

“Merci au Danemark d’avoir fait preuve d’un esprit sportif et d’une humilité merveilleux. @ChrisEriksen8, nous vous souhaitons un prompt rétablissement… »

Mise à jour de 7h30: le prince George a “prié” le prince William d’aller en Angleterre contre l’Allemagne en costumes assortis

Le prince George “a supplié” le prince William de l’emmener au match Angleterre-Allemagne Euro 2020 en costumes assortis, selon un expert royal.

L’auteur royal Duncan Larcombe a dit OK! magazine : « Le prince William est le héros absolu de George.

« Il pense que son père est la personne la plus parfaite de la planète.

« George idolâtre son père. C’est pourquoi nous l’avons vu si élégant dans son costume – il voulait vraiment s’habiller comme William.”