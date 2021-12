Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry feront la queue pour manquer alors que la reine organise un déjeuner avec Firm | Royale | Des nouvelles

Une cinquantaine de membres de la famille royale, dont le prince Charles, 73 ans, et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans, devraient se réunir au château de Windsor mardi prochain pour le déjeuner de Noël de la reine. Comme le duc et la duchesse de Sussex résident en Calfornie avec leurs deux jeunes enfants Archie et Lilibet, et la mise en œuvre de restrictions de voyage en raison de la propagation de la variante Covid Omicron, il est peu probable qu’ils traversent l’étang pour y assister.

L’année dernière, le déjeuner de la reine avec le cabinet n’a pas eu lieu en raison de la pandémie, mais les mesures visant à annuler l’événement pour la deuxième année se heurtent à une résistance.

La famille élargie dégustera du vin, des craquelins et un festin à l’intérieur du château la semaine prochaine, avant les festivités traditionnelles qui seront organisées à Noël à Sandringham, Norfolk, par la reine.

