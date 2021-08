Famille royale EN DIRECT : Meghan et Harry « font des ravages » dans la monarchie | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex ont plongé la famille royale dans la crise cette année en faisant un certain nombre de déclarations explosives sur les raisons pour lesquelles ils voulaient quitter le cabinet. Au cours de leur interview télévisée controversée avec Oprah Winfrey en mars, ils ont allégué qu’un membre anonyme de la famille avait demandé à quel point la peau de leur fils Archie pouvait être sombre avant sa naissance. Harry a également parlé de sa relation avec William alors qu’il parlait de lui et de Charles “piégés” au sein du cabinet.

Cependant, l’expert royal Kinsey Schofield a averti que la “tornade de relations publiques” de Harry et Meghan pourrait avoir réduit leurs chances de retrouver la famille royale, en particulier William.

Elle a déclaré: “Je ne suis toujours pas convaincue qu’il y ait une réconciliation imminente.

“Je ne pense pas que ce soit une priorité pour le prince William de réparer les choses avec le prince Harry car ils sont à des stades très différents de leur vie.

“Il semble que le prince William soit occupé à essayer de soutenir sa famille à travers la mort et le scandale tandis que le prince Harry se concentre sur des projets financièrement bénéfiques.

“Le prince William donne la priorité à l’héritage tandis que le prince Harry se concentre sur la survie. Je pense que les deux frères ont besoin de temps.

“Décès, naissances, cérémonies du souvenir, nous considérons tout cela comme un nouveau départ ou une opportunité de relations renouvelées, mais la réalité est que tous ces moments importants se produisent dans une tornade de relations publiques dans le Sussex qui fait des ravages dans la famille royale. “

Oprah a ensuite précisé qu’Harry avait dit que ce n’était pas la reine ou son mari, le prince Philip, âgé de 99 ans, qui avait fait les commentaires sur la couleur de la peau d’Archie.

Harry a déclaré lors de l’interview : “Cette conversation, je ne la partagerai jamais. Mais à l’époque, c’était gênant. J’étais un peu choqué.”

Il a également déclaré qu’il avait “une immense compassion” pour Charles et William car ils “ne peuvent pas partir”.

Il a déclaré : « J’étais piégé, mais je ne savais pas que j’étais piégé. Mais au moment où j’ai rencontré Meg, et nos mondes sont entrés en collision de la manière la plus étonnante et puis [I began] pour voir à quel point le système est piégé, comme le reste de ma famille.

“Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir, et j’ai une immense compassion pour cela.”

William a été le premier royal à s’exprimer publiquement après l’interview d’Oprah pour dire que les membres de la famille royale n’étaient “pas une famille raciste”, tandis que Buckingham Palace a également ajouté que “les souvenirs peuvent varier”.

